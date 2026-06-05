Загроза з півночі: у ДПСУ розповіли, чи накопичила Росія війська для удару з Білорусі

Речник ДПСУ Андрій Демченко / © Держприкордонслужба України

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Російські війська наразі присутні в Білорусі, але їхня кількість є недостатньою для здійснення повноцінної наступальної операції на північні регіони нашої держави. Попри відсутність безпосередньої загрози сухопутного вторгнення найближчим часом, ризик ворожих провокацій на кордоні повністю виключати не можна.

Про поточну ситуацію на північних рубежах та загрози з боку сусідньої країни під час пресбрифінгу у п’ятницю, 5 червня, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Повітряні атаки та тиск Кремля

За словами посадовця, Кремль продовжує активно тиснути на Білорусь, щоб змусити її власними силами долучитися до збройної агресії проти України на боці російських окупантів. Ворог також може вдатися до провокацій на кордоні або спробувати здійснити повторне вторгнення з використанням інших компонентів для відволікання уваги українських сил. Водночас офіційний Мінськ жодного разу не виступив із засудженням російських атак.

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Росія вже систематично використовує білоруську територію для запуску своїх ударних безпілотників. Більшість ворожих дронів, зокрема «Шахеди» та «Гербери», перетинають саме українсько-білоруський кордон. Крім того, частина безпілотників після запуску повертається у повітряний простір Білорусі та продовжує свій маршрут звідти, щоб атакувати Київську і Житомирську області. Через ці російські маневри постійно нищиться прикордонна інфраструктура.

Україна продовжує активно зміцнювати свій рубіж із сусідньою державою, загальна протяжність якого становить тисячу кілометрів. Відповідні оборонні роботи невпинно ведуться на території Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей.

Загроза з боку Білорусі — останні новини

Нагадаємо, північний напрямок залишається під постійним контролем, адже Москва посилює тиск на білоруський режим задля його глибшого втягнення у війну. Окрім того, Росія розмістила у Білорусі тактичну ядерну зброю та заявила про передавання комплексу «Орешник», уламки якого вже знаходили в Україні з мікрочипами мінського виробництва. Проте для повноцінної наступальної операції Мінську знадобилася б масова мобілізація, оскільки нинішня чисельність білоруської армії становить лише близько 48,6 тисячі військових.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що сценарій повномасштабного наступу з північного напрямку наразі видається малоймовірним. Він пояснив, що для успішної атаки ворогу потрібне потужне угруповання від 150 до 200 тисяч осіб, якого в Білорусі просто немає. Водночас Україна готова до будь-яких сценаріїв і дасть негайну жорстку відповідь у разі провокацій.

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов під час безпекового форуму підкреслив, що Україна здатна самостійно зупинити будь-які агресивні дії з боку Білорусі за умови сильної армії. Він зазначив, що зовнішня допомога від білоруської опозиції не стане вирішальною, а ключовим фактором безпеки для країни залишається її власна внутрішня міцність.

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