Загроза з Придністров’я: стало відомо про дії ЗСУ на Вінниччині

Україна укріплює кордон з Придністров’ям / © Оперативне командування "Захід"

Реклама

В оперативному командуванні «Захід» повідомили, що Сили оборони України готові до будь-якого сценарію розвитку подій на кордоні з Придністров’ям. Усе це пов’язано з можливим планом РФ створити буферну зону на Вінничині.

Військові запевнили, що на кордонах з невизнаним Придністров’ям наразі будують захисні споруди та готуються до всіх варіантів розвитку подій.

На кордоні з Придністров’ям покращують фортифікації

В оперативному командуванні «Захід» поділилися, що наразі на кордоні з Придністров’ям удосконалюють фортифікаційні споруди, розширюють можливості медичних закладів та тримають у належному стані транспортну інфраструктуру.

Реклама

«До спротиву готове і цивільне населення», — пишуть в ОК «Захід».

Українські військові, які служать на прикордонні з невизнаною республікою, кажуть, що росіянам тут ніхто не буде радий.

Ворог опиниться у скрутному становищі, якщо спробує перетнути кордон.

Екіпажі українських БпЛА здійснюють цілодобове спостереження за прикордонною зоною. За останній час Сили оборони суттєво наростили можливості тут.

Реклама

Застосовуються безпілотні системи, мінні поля та збільшення кількості військових. Військовослужбовці НГУ показали бойові позиції, які будуть займати у випадку порушення кордону ворогом.

Позиції — сучасно облаштовані комплекси польових укріплень. Фортифікаційні споруди обладнані не лише для бою.

Закритий у 2022 році контрольно-пропускний пункт перетворився на непрохідну фортецю з зонами підвищеної складності просування, інженерними загородженнями та посиленою охороною.

Крім усього, на ділянках мостів та переправах проводяться інженерні роботи. В регіоні розбудовують нові логістичні сполучення та лагодять дороги.

Реклама

Місцеві фермери, які сіють на прикордонні, вірять у ЗСУ, саме тому продовжують свою роботу.

«Ми співпрацюємо з військовими ЗСУ і з прикордонниками. Коли працюємо безпосередньо на кордоні, сповіщаємо їх, коли їдемо працювати, сіяти, обробляти землю, орати. Коли бачимо щось не те, сповіщаємо. Як можемо допомагаємо», — каже головний інженер фермерського господарства Олександр Бертамський.

Нагадаємо, Україна готова допомогти в деокупації Придністров’я, але чекає на сигнал від Молдови. Про це заявляв міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Ми вже допомагаємо — і через розбудову спільної прикордонної інфраструктури, і через унезалежнення Молдови від російських енергоресурсів, і через спільну взаємодію на шляху до членства в ЄС. Причому дуже важливо, що це має бути спільний рух», — заявив міністр.

Реклама

Протягом останніх 12 років Росія не надсилала до Придністров’я жодних додаткових сил та засобів, однак військові аналітики запевняють, що РФ планує створити там буферну зону з Україною. У Придністров’ї тривалий час базується невелике російське військове угруповання.

За словами військового експерта Олега Жданова, росіяни мають близько 3 тисяч військових у цьому регіоні. Більша частина цих військовослужбовців — місцеві жителі, які підписали контракт.