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- Війна
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Загибель Пілавова в Луганську: джерела СБУ повідомили нові деталі
За даними джерела, його було ліквідовано СБУ вибухом авто.
У тимчасово окупованому Луганську загинув один із лідерів так званої “ЛНР” Маноліс Пілавов.
За інформацією джерел ТСН.ua в Службі безпеки України, його було ліквідовано в результаті підриву автомобіля.
За словами співрозмовника, Пілавов відігравав ключову роль у створенні та функціонуванні псевдореспубліки:
“Він був одним з ідеологів “ЛНР”, соратником гауляйтера Плотницького, особисто брав участь у поваленні державного ладу”.
Від 2015 року він перебував у розшуку за статтею 109 Кримінального кодексу України — “дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу”. А від 2022 року — під санкціями РНБО.
Маноліс Пілавов очолював окупаційну адміністрацію Луганська протягом дев’яти років — від 2014-го до 2023-го.
Інформацію про вибух автомобіля в центрі Луганська вранці 3 липня підтвердили також російські ЗМІ та місцеві пабліки. За їхніми даними, вибух стався біля краєзнавчого музею на вулиці Тараса Шевченка, де планувалося відкриття виставки. В результаті інциденту загинув сам Пілавов, ще щонайменше троє людей зазнали поранень.
За інформацією ЦПД РНБО, у Луганську "горить логістика росіян".