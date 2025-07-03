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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Загибель Пілавова в Луганську: джерела СБУ повідомили нові деталі

За даними джерела, його було ліквідовано СБУ вибухом авто.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Маноліс Пілавов

Маноліс Пілавов / © Фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Луганську загинув один із лідерів так званої “ЛНР” Маноліс Пілавов.

За інформацією джерел ТСН.ua в Службі безпеки України, його було ліквідовано в результаті підриву автомобіля.

За словами співрозмовника, Пілавов відігравав ключову роль у створенні та функціонуванні псевдореспубліки:

“Він був одним з ідеологів “ЛНР”, соратником гауляйтера Плотницького, особисто брав участь у поваленні державного ладу”.

Від 2015 року він перебував у розшуку за статтею 109 Кримінального кодексу України — “дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу”. А від 2022 року — під санкціями РНБО.

Маноліс Пілавов очолював окупаційну адміністрацію Луганська протягом дев’яти років — від 2014-го до 2023-го.

Інформацію про вибух автомобіля в центрі Луганська вранці 3 липня підтвердили також російські ЗМІ та місцеві пабліки. За їхніми даними, вибух стався біля краєзнавчого музею на вулиці Тараса Шевченка, де планувалося відкриття виставки. В результаті інциденту загинув сам Пілавов, ще щонайменше троє людей зазнали поранень.

За інформацією ЦПД РНБО, у Луганську "горить логістика росіян".

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