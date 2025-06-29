Загибель пілота F-16: льотчику Устименку присвоїли високу нагороду посмертно

Максим Устименко

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Загиблому сьогодні пілоту Максимові Устименку президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Як зазначається в Указі, високу нагороду присвоїли «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України і самовіддане служіння Українському народові».

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Загиблого пілота F-16 також посмертно підвищили до полковника.

Нагадаємо, що під час відбиття масштабної атаки у ніч проти 29 червня загинув пілот F-16, підполковник Максим Устименко.

Устименко був однокурсником іншого Героя України Андрія (Джуса) Пільщикова, який загинув два роки тому. У Максима залишився 4-річний син.

Військовий експерт Юрій Микуляк припустив, що літак Устименка міг зіштовхнутися з уламками дрона.

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