- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 945
- Час на прочитання
- 1 хв
Загибель пілота F-16: льотчику Устименку присвоїли високу нагороду посмертно
Загиблому сьогодні пілоту F-16 Максимові Устименку присвоїли звання Героя України.
Загиблому сьогодні пілоту Максимові Устименку президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Як зазначається в Указі, високу нагороду присвоїли «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України і самовіддане служіння Українському народові».
Загиблого пілота F-16 також посмертно підвищили до полковника.
Нагадаємо, що під час відбиття масштабної атаки у ніч проти 29 червня загинув пілот F-16, підполковник Максим Устименко.
Устименко був однокурсником іншого Героя України Андрія (Джуса) Пільщикова, який загинув два роки тому. У Максима залишився 4-річний син.
Військовий експерт Юрій Микуляк припустив, що літак Устименка міг зіштовхнутися з уламками дрона.