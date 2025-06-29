Загинув під час відбиття атаки РФ: що відомо про льотчика F-16 Максима Устименка (фото)

Максим Устименко / © Лілія Авер'янова

Реклама

У ніч проти 29 червня під час відбиття масштабної російської ракетно-дронової атаки на українські міста загинув льотчик 1-го класу, підполковник Повітряних сил України Максим Устименко. Він героїчно виконав бойове завдання на літаку F-16, застосував весь комплекс бортового озброєння та збив сім повітряних цілей.

Останній бій і трагедія

За інформацією командування Повітряних сил, під час ураження останньої цілі літак Максима зазнав серйозних ушкоджень і почав втрачати висоту.

«При експлуатуванні останнього його літака він отримав пошкодження і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг», — повідомили у командуванні.

Реклама

Цей героїчний вчинок врятував життя багатьом людям, адже пілот відтягнув літак подалі від житлових кварталів.

Максим — «хлопець зі сталі»

Мама загиблого льотчика Андрія Пільщикова (Джуса) Лілія Авер’янова опублікувала в мережі фотографію Максима Устименка та згадала про нього з теплом і гордістю:

«Макс, хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був суперінтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати маршалом авіації. Разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки в небі», — написала вона.

Устименко був однокурсником Джуса, який загинув два роки тому під час авіакатастрофи.

Реклама

Максим Устименко / © Лілія Авер'янова

Максим Устименко / © Лілія Авер'янова

Максим Устименко / © Лілія Авер'янова

Максим Устименко / © Лілія Авер'янова

Президент Зеленський про героїчний подвиг пілота

Президент України Володимир Зеленський особисто відреагував на загибель пілота:

«Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну».

Він підкреслив, що українська авіація продовжує героїчно виконувати бойові завдання, попри значні ризики та втрати.

Важкі втрати Повітряних сил України

За останні місяці це вже четвертий втрачений винищувач F-16 у складі Повітряних сил України та третій загиблий пілот цього типу літака. Це підкреслює складність та небезпеку бойових польотів у сучасних умовах війни. Українські льотчики щодня ризикують життям, захищаючи небо України.

Реклама

Пам’ять про загиблих пілотів

Дружина ще одного загиблого українського пілота Олексія Меся (позивний «Мунфіш») Юлія також опублікувала у мережі спільне фото її чоловіка та Максима Устименка.

«Ми продовжуємо втрачати найкращих. Максим Устименко і Олексій Месь».- підписала вона.

За словами Юлії, у Максима залишився 4-річний син.

© Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку 21 червня 2025 року загинув молодший лейтенант, командир взводу 158 окремої механізованої бригади Дмитро Горнов.

Реклама