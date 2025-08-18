- Дата публікації
Загинула мінометниця ТрО Ольга Сердюк з позивним "Ляля": що про неї відомо (фото)
Захисниця загинула на Оріхівському напрямку, їй було 42 роки.
Захищаючи Україну від окупантів, загинула мінометниця 130-го окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ Ольга Сердюк, відома серед побратимів як «Ляля». Вона віддала своє життя, боронячи рідну землю на Запорізькому напрямку.
Про це повідомили журналіст і військовослужбовець Мирослав Откович та снайперка Олена Білозерська на сторінках у соцмережі Facebook.
За словами Отковича, попри можливість залишитися вдома Ольга свідомо пішла на фронт, щоб захищати нашу країну, і вірила в перемогу.
«Ляля могла сидіти вдома. Але пішла на фронт. Вірила в перемогу як ніхто інший. Робила ремонт в квартирі в центрі Харкова. Попри прильоти», — написав він.
Що про неї відомо
Ольга Сердюк, позивний «Ляля», народилася 5 січня 1983 року в Харкові. Була матір’ю двох доньок — Анастасії та Кароліни, дружиною військового, танкіста. Поки батьки воювали, діти перебували з бабусею.
Вона служила в 130-му окремому батальйоні територіальної оборони ЗСУ. Спочатку була в піхоті, а після поранення командир перевів її до мінометної батареї. Рік тому стала героїнею сюжету «Армія ТВ», де розповіла про службу та мотивацію захищати рідне місто.
«Я сама з Харкова, і я не хочу, щоб мої діти бігали по інших країнах. Я хочу, щоб мої діти жили в моєму рідному місті. Я не хочу, щоб сюди прийшов «рускій мір», — казала жінка.
Ольга Сердюк загинула 9 серпня 2025 року на Оріхівському напрямку.
