Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1400
Час на прочитання
2 хв

Загинув пілот, який здійснив останній прорив на "Азовсталь": в катастрофі Мі-24 розбився Олександр Шемет

Командиром екіпажу вертольота Мі-24, який загинув 17 грудня під час бойового завдання з перехоплення дронів Shahed, був Герой України Олександр Шемет.

Герой України Олександр Шемет

Герой України Олександр Шемет / © Суспільне

Командиром екіпажу українського вертольота Мі-24, який зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання 17 грудня, був Герой України Олександр Шемет.

Про це “Суспільному“ повідомив його брат Юрій Шемет.

Олександр Шемет — уродженець Корюківки на Чернігівщині. Більшу частину життя він проживав у Львівській області, де проходив службу після закінчення військового вишу. У Корюківці нині мешкають його рідні.

За словами Юрія Шемета, ввечері 17 грудня екіпаж отримав наказ вилетіти на перехоплення російських дронів-камікадзе типу Shahed. Вертоліт піднявся в повітря та підтримував зв’язок із пунктом управління, однак згодом зник з радарів.

“Це означало, що борт уже впав. На місці катастрофи знайшли чотири тіла — всі члени екіпажу загинули. Це вже підтверджений факт”, — розповів брат загиблого.

Про загибель екіпажу офіційно повідомила пресслужба 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка 18 грудня. За попередньою інформацією, катастрофа сталася на території Черкаської області. Остаточні висновки наразі відсутні.

За словами Юрія Шемета, попереднє розслідування свідчить, що вертоліт міг зіткнутися з російським дронами-камікадзе, який не був зафіксований радарами через наднизьку висоту польоту.

“Вертоліт фактично розірвало на шматки, тіла дуже обгоріли. Такого випадку слідчі раніше не бачили”, — зазначив він.

Наразі триває ідентифікація тіл загиблих та розшифровка даних бортового самописця. За попередніми даними, несправностей техніки чи помилки пілота не зафіксовано — всі системи працювали штатно.

Що відомо про Олександра Шемета

Олександр Шемет від 2015 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ обороняв Київ. Він був нагороджений орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького III ступеня, а також відзнаками “Козацький хрест” I та II ступенів.

Звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” Олександр Шемет отримав за останній авіапрорив на “Азовсталь” у Маріуполі 5 квітня 2022 року. Тоді він доставив боєприпаси та медикаменти захисникам міста, а назад евакуював поранених, успішно вийшовши з-під інтенсивного обстрілу.

13 грудня Олександру Шемету виповнилося 55 років. Це був день його останньої розмови з братом. У загиблого залишилися мати, дружина, донька та син, який також проходить військову службу.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання 17 грудня загинув екіпаж вертольота Мі-24.

