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- Війна
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Заяви Путіна та атака РФ на Одесу: головні новини ночі 2 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 вересня 2026 року:
Путін заговорив про "якихось людей в Україні" для обговорення мирного врегулювання Читати далі –>
Путін влаштував пресконференцію: погрожував Україні та заговорив про "обвал" ЗСУ Читати далі –>
Путін відреагував на звинувачення Росії в інциденті з дроном та вибухівкою в Лейпцигу Читати далі –>
Одеса під атакою РФ: пошкоджена інфраструктура та житлові будинки Читати далі –>
В Одесі внаслідок російської атаки постраждали троє людей, серед них дитина Читати далі –>
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