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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1197
Час на прочитання
1 хв

Заяви Путіна та атака РФ на Одесу: головні новини ночі 2 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Путін

Путін / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 вересня 2026 року:

  • Путін заговорив про "якихось людей в Україні" для обговорення мирного врегулювання Читати далі –>

  • Путін влаштував пресконференцію: погрожував Україні та заговорив про "обвал" ЗСУ Читати далі –>

  • Путін відреагував на звинувачення Росії в інциденті з дроном та вибухівкою в Лейпцигу Читати далі –>

  • Одеса під атакою РФ: пошкоджена інфраструктура та житлові будинки Читати далі –>

  • В Одесі внаслідок російської атаки постраждали троє людей, серед них дитина Читати далі –>

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