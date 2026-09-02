Заяви Путіна та атака РФ на Одесу: головні новини ночі 2 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 вересня 2026 року:

Путін заговорив про "якихось людей в Україні" для обговорення мирного врегулювання Читати далі –>

Путін влаштував пресконференцію: погрожував Україні та заговорив про "обвал" ЗСУ Читати далі –>

Путін відреагував на звинувачення Росії в інциденті з дроном та вибухівкою в Лейпцигу Читати далі –>

Одеса під атакою РФ: пошкоджена інфраструктура та житлові будинки Читати далі –>