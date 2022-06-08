Закарпатські компанії відмовилися постачати пальне до інших регіонів - ОВА

Закарпатські паливні компанії, що імпортують паливо з ЄС, не постачатимуть його до інших регіонів країни до забезпечення потреб області.

Паливні компанії Закарпаття не транспортуватимуть пальне до інших регіонів до забезпечення потреб області.

Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Закарпатські місцеві паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу нашої області. І це навіть попри надрентабельні пропозиції", - зазначив він.

Він також повідомив, що на Закарпатті для бізнесу створили механізми та умови, завдяки яким імпорт нафтопродуктів з країн ЄС здійснюється максимально швидко, без штучних перешкод та бюрократії.

"Усі постачальники працюють в одній команді на єдиний паливний ринок області з однаковими умовами та займають тут сьогодні 40%, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни. Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку в паливно-енергетичному секторі Закарпаття", - наголосив він.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали ексчиновника, який передав дружині Медведчука 122 гектари землі: фото.

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