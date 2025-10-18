Захід дав Києву "хибну надію": британський фельдмаршал оцінив шанси України на перемогу

Ексголовнокомандувач британської армії фельдмаршал Девід Річардс / © скриншот з відео

Україна не зможе виграти війну проти Росії та не зможе витіснити російські окупаційні війська без прямої участі сил НАТО. Але Захід не має наміру вступати у війну і брати безпосередню участь у бойових діях на землі.

Таку песимістичну оцінку висловив колишній головнокомандувач британської армії, фельдмаршал Девід Річардс в інтерв’ю подкасту World of Trouble видання The Independent.

«Хибна надія» та нестача живої сили

Девід Річардс, який раніше керував військами НАТО під час операції в Афганістані та має найвище «п’ятизіркове» звання в британській армії, вважає, що західні союзники підвели Київ, давши йому хибну надію.

«Що ми зробили у випадку з Україною, так це заохотили Україну боротися, але не дали їй засобів для перемоги», — заявив колишній начальник штабу оборони Великої Британії.

На запитання про шанси України на успіх, він відповів однозначно: «На мою думку, вони не виграють». Коли журналіст уточнив, чи не зможе Україна перемогти, навіть маючи необхідні ресурси, фельдмаршал відповів: «Ні, у них немає живої сили».

Річардс наголосив, що для Заходу, на відміну від Росії, війна в Україні не є екзистенційною проблемою.

«Ми вирішили, що оскільки це не екзистенційне питання, ми не будемо вступати у війну. Ми перебуваємо, можна стверджувати, — і я це повністю визнаю, — у певній гібридній війні [з Росією — ред.]. Але це не те саме, що війна зі стріляниною, в якій наші солдати гинутимуть у великій кількості», — пояснив він.

«Нічия за очками» та заклик до переговорів

На думку Річардса, найкраще, чого може досягти Україна, — це «щось на кшталт нічиєї за очками».

Ця песимістична оцінка суперечить останнім заявам президента США Дональда Трампа, який нещодавно, здавалося, змінив свою позицію, написавши у соціальних мережах, що «Україна за підтримки ЄС має можливість боротися та відвоювати всю Україну у її первісному вигляді». Проте, як зазначає видання, Трамп неодноразово змінював свою позицію щодо Києва.

Фельдмаршал Річардс відомий своєю здатністю йти проти істеблішменту. Він розповів, що свого часу виступав проти рішення уряду Тоні Блера приєднатися до вторгнення США в Ірак у 2003 році, оскільки мав доступ до розвідданих і сумнівався в законності та підставності тверджень про наявність в Іраку ядерної зброї.

Нагадаємо,