Західна преса та політикум вражені масштабністю та системністю ударів Служби Безпеки України по нафтогазовим об’єктам в росії.

Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко, коментуючи останню статтю в британській газеті «The Sun».

Експерт наголошує, що точні удари по об’єктах нафтогазової промисловості працюють на дестабілізацію військової машини російського диктатора. «СБУ системно нищить нафтогазовий блок росіян. Завдяки тому, що удари постійні — це вже позначилось на економічній спроможності рф. А значить на кількості грошей який кремль здатен витрачати на бойові дії в Україні», — акцентує Черненко.

Політолог вважає, що удари по території росії посилили переговорні позиції України. «В останні тижні про ефективність цих ударів говорить все більше західних політиків і журналістів. Загалом західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазовим об’єктом росіян. Схоже такі удари і є тими „картами у переговорах“, які так хотіли побачити західні політики», — підкреслює екс-нардеп.

«Мій британський колега Філіп Інгрем, якого цитує The Sun, заявив, що удари дронів СБУ — це геніальний хід, спрямований на те, щоб „донести реальність війни до росіян“. Проте наслідки для рф не обмежуються незручностями в повсякденному житті громадян. Українські удари можуть викликати серйозний дефіцит палива. Інгрем упевнений, що це може чинити величезний тиск на здатність Кремля продовжувати війну проти України», — резюмує Черненко.

Нагадаємо раніше стало відомо, що у вересні цього року СБУ п’ять разів успішно вражала російські НПЗ та нафтоперекачувальні станції в глибокому тилу. Двічі серед них — «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані, один із найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів, який знаходиться за 1400 км від України.