Західна розвідка попереджає, що Україна входить у період найтяжчих боїв

ЗСУ / © Associated Press

Якщо не відбудеться прориву в "мирних переговорах", то Україні доведеться протягом найближчих місяців вести непрості оборонні бої.

Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, погвідомляє ERR.

За словами Ківісельга, останнім часом військам РФ вдалося незначно просунутися до українських позицій. Головна ділянка наступу російських військ на напрямку Покровськ – Мирноград наразі практично оточена.

"Лінії постачання ЗСУ перебувають під сильним тиском. Утримувати довго ці населені пункти в таких умовах неможливо", – сказав голова розвідцентру Сил оборони Естонії.

Окрім того, минулого тижня окупанти також активізували наступ у районі Вовчанська і Куп'янська Харківської області, поблизу Сіверська на Донеччині, а також біля Гуляйполя в Запорізькій області. За словами естонського розвідника, посилення атак пов'язане з погіршенням погодних умов, адже тоді обмежуються можливості України щодо застосування дронів.

"Українські сили перебувають під сильним тиском. Росії вдалося домогтися локальних тактичних просувань. Крім того, РФ, як і раніше, має перевагу в чисельності особового складу, артилерії, боєприпасах і техніці", – додав він.

Ківісельг називає ситуацію в Україні. Саме тому, пояснює він, перебіг переговорів до настання зими набуває особливого значення.

"Якщо на переговорах не буде досягнуто прийнятного для України прориву, ситуація на фронті залишиться вкрай напруженою, і в найближчі місяці українським військам доведеться вести важкі оборонні бої", – додав представник естонських Сил оборони.

Нагадаємо, головком Олександр Сирський озвучив шокувальні цифри про те, яка кількість окупантів воює проти України. Вздовж лінії фронту протяжністю понад 1200 км РФ зосередила близько 710 тисяч військових. За його словами, Росія розгорнула найбільше угруповання військ за час повномасштабної агресії.