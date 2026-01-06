Західні миротворці можуть прибути в Україну: названо приблизну чисельність

Миротворці

У різних європейських столицях озвучують різні цифри щодо потенційного контингенту західних миротворців в Україні. Вони коливаються від 15 до 20 тисяч осіб, хоча деякі сподіваються на ближче до 30 тисяч.

Про це повідомили Радіо Свобода європейські посадовці.

Наразі жодних офіційних військових планів не оприлюднено, але основну частину сил мають надати Франція та Велика Британія, відповідальні за наземний і повітряний компоненти операції. Туреччина заявила, що забезпечуватиме безпеку транспортних шляхів у Чорному морі.

Утім, не відомо, наскільки близько потенційні сили “Коаліції охочих” розгорнуться до лінії фронту. Більшість європейських посадовців вважають, що миротворців розмістять на заході України для підтримки та навчання українських військ.

Як повідомили анонімно європейські джерела Радіо Свобода, американські військові можуть перебувати “на землі” у небойовій ролі, контролюючи дотримання режиму припинення вогню.

6 січня у Паризькому саміті понад 30 країн обговорять з президентом України Володимиром Зеленським координацію підтримки Києва. Під час переговорів також розглянуть питання правил застосування сили, гарантій безпеки від США та територіальні суперечки, включно з Донбасом і Запорізькою атомною електростанцією.

Нагадаємо, видання WELT з посиланням на дипломатичні джерела у Брюсселі пише, що Європа готова відправити війська до України. Загальна кількість може сягати 15 тис. осіб. Франція та Велика Британія готові брати участь у спостереженні за припиненням вогню навіть без мандату ООН чи ЄС – достатньо запрошення від України.