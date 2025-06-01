Західний аналітик розкрив головні провали Росії після ударів по аеродромах

Дрони / © ТСН.ua

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Останні атаки українських дронів-камікадзе по глибокому тилу Росії — це серйозний удар по її здатності запускати ракетні обстріли.

Про це повідомив військовий оглядач BBC Кріс Партрідж.

За його словами, удари по аеродромах, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95, мають суттєвий вплив на можливості РФ здійснювати атаки по Україні ракетами Х-101.

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За словами експерта, саме ці бомбардувальники широко використовуються від початку повномасштабного вторгнення, і тому вони — одна з головних цілей для ЗСУ. Партрідж підкреслює, що Ту-95 мають великий радіус дії і можуть запускати ракети з глибини російської території. Проте останні атаки дронів демонструють, що навіть у тилу ці цілі — не захищені.

Ще більш важливою втратою оглядач вважає ймовірне пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який грає ключову роль у виявленні повітряних загроз і коригуванні дій винищувачів РФ.

«Використання безпілотників, які підлітають майже впритул до цілей, свідчить, що навіть системи ППО типу С-300, С-400 або Панцир-С1 виявляються неефективними», — наголошує Партрідж.

Також він додає, що російські військові не змогли своєчасно евакуювати літаки, а отже деякі з них могли бути знищені або серйозно пошкоджені.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подякував Службі безпеки, а також особисто генералу Василю Малюку і усім, хто був задіяний в спецоперації «Павутина». Він повідомив, що цю операцію готували понад 1,5 року, а найцікавіше було в тому, що «офіс» цієї операції СБУ був розташований на території Росії, безпосередньо поруч з управлінням ФСБ, в одній з їхніх областей.