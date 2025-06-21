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- Війна
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Жахлива звістка: помер військовий, звільнений під час обміну "1000 на 1000"
Причина смерті наразі не розголошується. Місцева влада і родина бійця не повідомили, що саме сталося, і чи була задіяна медична допомога.
У Здолбунові на Рівненщині помер військовий Сергій Добровольський, якого наприкінці травня звільнили з російського полону в межах масштабного обміну «1000 на 1000».
Про його смерть повідомив міський голова Владислав Сухляк.
Добровольський воював у складі українських сил оборони та перебував у російському полоні з 2023 року. Протягом цього часу його вважали зниклим безвісти.
Після повернення в Україну у травні 2025 року, бійця урочисто зустріли земляки в рідному місті. Йому вручили коровай, лунали патріотичні пісні, і він зміг обійняти матір після двох років неволі. Сергію було 43 роки.
Нагадаємо, Україна та Росія 20 червня провели новий етап обміну полоненими військовими. Більшість звільнених захисників понад два роки перебували у ворожому полоні.
До України в межах обміну повернулися захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Серед них бійці Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.