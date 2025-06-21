Жахлива звістка: помер військовий, звільнений під час обміну "1000 на 1000"

ЗСУ / © ТСН.ua

Реклама

У Здолбунові на Рівненщині помер військовий Сергій Добровольський, якого наприкінці травня звільнили з російського полону в межах масштабного обміну «1000 на 1000».

Про його смерть повідомив міський голова Владислав Сухляк.

Добровольський воював у складі українських сил оборони та перебував у російському полоні з 2023 року. Протягом цього часу його вважали зниклим безвісти.

Реклама

Після повернення в Україну у травні 2025 року, бійця урочисто зустріли земляки в рідному місті. Йому вручили коровай, лунали патріотичні пісні, і він зміг обійняти матір після двох років неволі. Сергію було 43 роки.

© Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Україна та Росія 20 червня провели новий етап обміну полоненими військовими. Більшість звільнених захисників понад два роки перебували у ворожому полоні.

До України в межах обміну повернулися захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Серед них бійці Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.