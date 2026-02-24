Жахливі цифри: скільки ракет, дронів та авіабомб Росія випустила по Україні за чотири роки війни

Юрій Ігнат / © ТСН

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти здійснили безпрецедентну кількість повітряних атак на Україну. Лише керованих авіабомб ворог випустив понад 120,5 тисяч, а кількість застосованих ракет і дронів вимірюється десятками тисяч.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Масштаби російського терору

За словами Юрія Ігната, загалом за час повномасштабної війни ворог запустив по Україні 13 тисяч ракет та 88 тисяч безпілотників. Звернувши увагу на керовані авіабомби, речник озвучив цифру у понад 120,5 тисяч випущених одиниць.

При цьому військовий нагадав, що окупанти почали активно застосовувати ці бомби далеко не з першого року повномасштабної війни. Крім того, по території нашої держави була випущена велика кількість балістичного озброєння, а також зенітних ракет С-300.

Успіхи української ППО

Сили оборони та Повітряні сили змогли знищити значну частину ворожих засобів повітряного нападу. Окрему увагу Ігнат приділив балістичним цілям, які сьогодні здатна перехоплювати система Patriot.

Оскільки радіус дії цього комплексу для збиття балістики становить 25 кілометрів, необхідно мати велику кількість таких систем, щоб мати змогу перекрити підступи до міст та об’єктів стратегічної інфраструктури.

«Скільки ракет і дронів було збито Повітряними силами та Силами оборони. Власне, тут мова йде про „Кинджали“, яких 86 було за повномасштабку збито, понад 700 крилатих ракет „Калібр“, 2500 ракет Х-101 та їх аналогів, 260 ракет „Іскандер-К“, — зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, зростання кількості загиблих і поранених російських солдатів, ймовірно, завадить Путіну розпочати широкомасштабний наступ в Україні найближчими місяцями. Протягом зими втрати окупантів на полі бою стабільно перевищують рівень їхнього набору.