Жахливий обстріл України: у Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів собаку Мішель (фото)

Рятувальники знайшли Мішель / © t.me/dnipropetrovskaODA

Україна знову пережила одну з важких ночей. Після масованого обстрілу російськими військами постраждали кілька регіонів країни. Один із найпотужніших ударів прийшовся по Дніпру: уламки ворожого дрона влучили у житлову багатоповерхівку, зруйнувавши кілька поверхів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

Під завалами опинилися квартири та люди, рятувальники ДСНС цілодобово розбирали руїни. Під час пошукових робіт вони натрапили на диво — живу собаку на ім’я Мішель. Вона мешкала з родиною на п’ятому поверсі, але після вибуху її відкинуло аж на другий. Саме там кінологи виявили перелякану, але живу тварину.

Попередньо, у Мішель немає серйозних ушкоджень. Після огляду її передали родичам господарів. Фото врятованої собаки вже поширюють у соцмережах — як символ віри та надії серед руйнувань.

«Дякую тим, хто робить такі дива можливими», — написали дніпряни під світлиною рятувальників із Мішель.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку в Дніпрі. Руйнування охопили кілька поверхів, виникла пожежа.