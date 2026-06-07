"Захмарна російська наглість": Зеленський про удар РФ по сховищу ядерних відходів

Зеленський про удар РФ по сховищу ядерних відходів / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по сховищу ядерних відходів поблизу Чорнобильської атомної електростанції. За його словами, всі профільні міністерства працюють над тим, аби партнери дізналися, що відбулося сьогодні вночі.

Про це президент написав у Телеграм-каналі.

Зеленський про атаку росіян на сховище ядерних відходів ЧАЕС

Президент прокоментував удар дроном РФ по сховищу ядерних відходів ЧАЕС. Він заявив, що «Шахед» уразив одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

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Наразі МЗС України, Міністерство енергетики та всі профільні служби займаються тим, аби донести інформацію до іноземних партнерів.

«Сьогодні росіяни знов завдали удару по особливій території навколо Чорнобильської атомної станції. Об’єкт надзвичайно критичної інфраструктури. І надзвичайно підлий російський удар», — написав Зеленський.

За словами Зеленського, Росія свідомо атакувала цей об’єкт.

«Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості».

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Президент закликав партнерів до реальних кроків, аби росіяни відчули, що їхня терористична війна — удар по самій Росії.

За ніч росіяни атакували кілька областей України. За весь тиждень РФ випустила проти України 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 КАБів.

Зеленський закликав збільшувати тиск на Росію і подякував партнерам, які допомагають Україні.

Що відомо про атаку на сховище ядерного палива

Нагадаємо, у ніч на 7 червня російський дрон типу «Shahed» поцілив у будівлю приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), що в Чорнобильській зоні відчуження за 15 км від ЧАЕС.

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За інформацією «Енергоатома» та Генштабу ЗСУ, споруда зазнала часткових пошкоджень, а пожежу на площі 40 кв. м оперативно загасили. На момент атаки відпрацьованого палива в будівлі не було, серед працівників ніхто не постраждав, а радіаційний фон на майданчику залишається в межах норми.

В «Енергоатомі» та Генштабі наголосили, що цей інцидент є черговим актом ядерного тероризму з боку Кремля, який свідомо створює загрози для глобальної безпеки та ігнорує міжнародне право. Збройні Сили України підкреслили, що вся відповідальність за ядерні ризики лежить на Росії.

Навіщо Кремль вигадав «атаку ЗСУ на ЗАЕС»

Нагадаємо, РФ здійснила чергову інформаційну та військову провокацію навколо окупованої Запорізької АЕС. Очільник «Росатома» звинуватив ЗСУ в нібито атаці безпілотника на оптоволоконному керуванні по машинній залі шостого енергоблока станції. Він заявив нібито про утворення діри в стіні та поскаржився на це МАГАТЕ.

У Силах оборони Півдня категорично спростували ці звинувачення і назвали їх черговою спробою ядерного шантажу, дискредитації України та переключення уваги міжнародної спільноти від російських злочинів і поразок на фронті.

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Українські військові повідомили, що діють виключно в межах міжнародного гуманітарного права, а озвучена РФ версія не витримує перевірки фактами: ЗСУ не мають дронів із заявленими характеристиками та радіусом дії, а сама станція захищена багаторівневою димовою завісою окупантів.

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