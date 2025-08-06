Захоплення Покровська: встановлено дедлайн для російських військ

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою / © Associated Press

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Військове керівництво країни-агресорки РФ віддало наказ взяти під контроль місто Покровськ на Донеччині до 1 вересня.

Про це 6 серпня повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ.

«Противник не припиняє спроб захопити Покровськ. Ворожі безпілотники розкидали листівки серед місцевих жителів із закликами здавати позиції ЗСУ та зустрічати „визволителів“», — підкреслили в 7-му корпусі ДШВ.

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З перехоплених переговорів на позиціях стало відомо, що окупантам поставили завдання вийти на околиці міста до початку вересня.

При цьому українські захисники продовжують міцно утримувати оборону Покровська, додали в 7-му корпусі ДШВ.

Нагадаємо, станом на 6 серпня у Покровську залишаються близько 1370 цивільних, а місцева влада працює і допомагає людям евакуюватися.

Раніше стало відомо, що Покровськ обстрілюють та затискають в кільце. Тож вивозити жителів з міста допомагають військові.

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