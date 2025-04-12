Заховалися за ЗСУ: як мобілізація допомагає суддям-корупціонерам уникнути вироку

Справа Романа Насірова стала лакмусовим папірцем прогалин у механізмі притягнення мобілізованих до відповідальності / © Unsplash

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Механізм призупинення розгляду справ щодо осіб, мобілізованих до ЗСУ, може стати інструментом уникнення відповідальності через прогалини в законодавстві.

Про це заявив директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Олександр Леонов в ефірі КИЇВ24.

«Багато хто говорить, що це недопрацювання, і тут важливо: це проста помилка чи свідома, коли, використовуючи прогалину, можна уникнути покарання», — зазначив експерт.

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За його словами, коли особу мобілізують до лав ЗСУ, розгляд кримінального провадження зупиняється, однак строк давності притягнення до відповідальності — ні.

«Тут конфлікт: з одного боку — презумпція невинуватості, людина має повний обсяг прав. З іншого — її справа призупиняється, але строк, коли можна притягнути до відповідальності, — ні. Тобто фактично справа може просто “згоріти” по терміну», — наголосив Леонов.

Особливу увагу до цієї проблеми привернула резонансна справа ексголови ДФС Романа Насірова, яка була призупинена саме через мобілізацію підозрюваного, і це відбулося буквально за кілька днів до винесення вироку.

«Якби не справа пана Насірова — ця тема б лишалась у тіні. Але цей випадок висвітив проблему системно», — додав аналітик.

Нагадаємо, що колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн, добровільно мобілізувався до лав ЗСУ.