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- Війна
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Заховалися за ЗСУ: як мобілізація допомагає суддям-корупціонерам уникнути вироку
На думку експерта, необхідно внести зміни до законодавства, аби чітко передбачити зупинку перебігу строку давності разом із зупиненням справи.
Механізм призупинення розгляду справ щодо осіб, мобілізованих до ЗСУ, може стати інструментом уникнення відповідальності через прогалини в законодавстві.
Про це заявив директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Олександр Леонов в ефірі КИЇВ24.
«Багато хто говорить, що це недопрацювання, і тут важливо: це проста помилка чи свідома, коли, використовуючи прогалину, можна уникнути покарання», — зазначив експерт.
За його словами, коли особу мобілізують до лав ЗСУ, розгляд кримінального провадження зупиняється, однак строк давності притягнення до відповідальності — ні.
«Тут конфлікт: з одного боку — презумпція невинуватості, людина має повний обсяг прав. З іншого — її справа призупиняється, але строк, коли можна притягнути до відповідальності, — ні. Тобто фактично справа може просто “згоріти” по терміну», — наголосив Леонов.
Особливу увагу до цієї проблеми привернула резонансна справа ексголови ДФС Романа Насірова, яка була призупинена саме через мобілізацію підозрюваного, і це відбулося буквально за кілька днів до винесення вироку.
«Якби не справа пана Насірова — ця тема б лишалась у тіні. Але цей випадок висвітив проблему системно», — додав аналітик.
Нагадаємо, що колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн, добровільно мобілізувався до лав ЗСУ.