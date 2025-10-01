ТСН у соціальних мережах

Війна
476
1 хв

Захищаючи повітряний простір України, загинув полковник Олександр Довгач - що про нього відомо

Захисник повітряного простору поклав життя заради перемоги

Наталія Магдик
Полковник Олександр Довгач

Полковник Олександр Довгач / © Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Захищаючи українське небо від російських атак, загинув полковник Олександр Довгач — командир бригади тактичної авіації та Герой України.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Як це було

Полковник Олександр Довгач, командир бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, загинув, виконуючи бойове завдання з охорони неба України. Він завжди був на передовій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі та рішучі дії.

За особисту відвагу та видатну службу президент України присвоїв полковнику Олександру Довгачу звання Герой України та вручив орден «Золота Зірка» (Указ № 707/2025).

Командування Повітряних Сил висловлює глибокі співчуття рідним і колегам та дякує за самовіддану службу й мужність, виявлену під час захисту України.

