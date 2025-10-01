Захищаючи повітряний простір України, загинув полковник Олександр Довгач - що про нього відомо

Полковник Олександр Довгач / © Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Реклама

Захищаючи українське небо від російських атак, загинув полковник Олександр Довгач — командир бригади тактичної авіації та Герой України.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Як це було

Полковник Олександр Довгач, командир бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, загинув, виконуючи бойове завдання з охорони неба України. Він завжди був на передовій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі та рішучі дії.

Реклама

За особисту відвагу та видатну службу президент України присвоїв полковнику Олександру Довгачу звання Герой України та вручив орден «Золота Зірка» (Указ № 707/2025).

Командування Повітряних Сил висловлює глибокі співчуття рідним і колегам та дякує за самовіддану службу й мужність, виявлену під час захисту України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що іноземні ЗМІ писали, що вбитий у Києві полковник СБУ міг бути «координатором» підриву трубопроводу «Північний потік».