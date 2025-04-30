Захищаючи Україну від ворога, загинув спортивний журналіст Володимир Коцур

Володимир Коцур / © imi.org.ua

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Український військовослужбовець та спортивний журналіст Володимир Коцур загинув в ході бойових дій з Росією.

Про це повідомив Інститут масової інформації.

На війні проти Росії загинув український військовослужбовець і спортивний журналіст Володимир Коцур. Йому було 53 роки.

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Про це повідомив Інститут масової інформації.

Що відомо про загиблого

Володимир Коцур почав свою кар’єру спортивного журналіста на Рівненщині в 1990-х роках, висвітлюючи події спорту в регіоні. Згодом він переїхав до Києва, де продовжив свою діяльність у великих виданнях. Протягом десяти років Володимир працював у «Спорт-Експрес в Україні» і співпрацював з іншими впливовими виданнями, такими як «Український футбол» та «Команда», де здобув популярність як спортивний оглядач.

Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Коцур приєднався до Збройних сил України. Його колеги згадують його не тільки як досвідченого спортивного журналіста, але й як людину з великим ентузіазмом до спорту. Один з яскравих моментів, що залишився в пам’яті, — це його спроби отримати автограф та фото з грецьким футболістом Костасом Кацуранісом після матчу Україна — Греція 9 жовтня 2004 року.

«Я Коцур, ти — Кацураніс», — жартома сказав тоді журналіст, перегородивши шлях футболісту. Той не зміг відмовити.

Нагадаємо, в Україні з початку широкомасштабного вторгнення Росії загинули 149 українських митців та 97 медійників.