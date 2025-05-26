Захист під загрозою: ППО дедалі складніше збивати російські дрони та ракети

Українським воїнам стає дедалі важче збивати російські дрони / © ТСН.ua

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Росія випробовує українську ППО сотнями дронів за один удар. Окупанти посилили удари від початку цього року. Особливо це стосується використання балістичних ракет, багато з яких вони отримують з Північної Кореї.

Про це пише видання Economist.

Видання наводить статистику удару в неділю, 25 травня, в якому Росія задіяла майже три сотні дронів, а також майже 70 різних ракет.

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У ніч проти понеділка РФ запустила 355 БпЛА і ще 9 крилатих ракет з Ту-95МС.

«Україна знову повертається до зони невідомості, — пише Economist. — Якщо нинішні переговори про припинення вогню проваляться, що виглядає дуже ймовірним, підрозділам ППО треба буде економити свої засоби».

Більше російських дронів та ракет зможуть долати захист, щоб вражати міста та критичну інфраструктуру.

За спостереженнями авторів видання, Росія посилила удари від початку цього року. Особливо це стосується використання балістичних ракет, багато з яких вона отримує з Північної Кореї.

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Головний виклик, із яким наразі стикається українська ППО, це саме кількість того, що доводиться відбивати.

Є проблеми і з перехопленням. Як пояснив виданню український офіцер, раніше це робили мобільні команди, озброєні кулеметами ракетами з плеча та артилерією ближнього радіусу дії. Тепер дрони можуть маневрувати довкола таких мобільних груп.

Зазвичай дрони запускають дуже низько, аби уникнути виявлення, але потім вони можуть швидко набрати висоту поблизу міст, і у такий спосіб уникнути ураження малокаліберною зброєю. Саме тому для перехоплення дронів нині стали застосовувати вертольоти і винищувачі F-16. І це почало давати хороші результати.

Посадовець у Києві розповів Economist, що в українській столиці і досі здатні відбивати близько 95% дронів, які запускає Росія. Але ті 5%, які прориваються крізь ППО, завдають значної шкоди.

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«Україні, можливо, доведеться випрацювати стратегію виживання, яка поєднує повітряний захист із повітряним наступом і стримуванням», — вважає медіа.

Українські оператори систем працюють вправно. Від весни 2023 року вони збили понад 150 балістичних ракет. Президент Володимир Зеленський каже, що країні потрібні ще 10 батарей із запасом ракет до них, щоб міста були у безпеці. Він також твердить, що Київ готовий заплатити за них, переважно використовуючи європейські гроші.

«Проблема полягає у тому, що Україна вже не є пріоритетом, як це було за часів адміністрації Байдена, і стала лише одним із багатьох потенційних клієнтів, які конкурують за обмежене виробництво за часів Дональда Трампа», — зазначають журналісти.

Раніше французька газета Le Monde із посиланням на власні джерела повідомила, що Україна більше не має ракет для своїх двох батарей наземних зенітних комплексів протиповітряної оборони SAMP/T та «не отримала жодної ракети за півтора року» для зенітної системи малої дальності Crotale.

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