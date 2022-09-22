"Закидання трупами противника" – російський опозиціонер розповів, чи збере Путін 300 тисяч мобілізованих і як

Ігор Яковенко переконаний, що оголошена в РФ мобілізація - це ще одна авантюра, яка наблизить кінець путінського режиму, бо така кількість смертей перевищить больовий поріг російського суспільства.

Для більшості росіян, які зараз будуть піддані примусовій мобілізації, така функція, як виїхати, недоступна. Але ж можна "поїхати" у сусідній будинок. В умовах великого міста за умови наявності житла, що знімається, досить просто зняти кімнату в іншому кінці міста, щоб тебе не знайшли.

Звичайно, можна оголосити у всеросійський розшук, почати шукати людину за допомогою камер спостереження – теоретично це можливо. Але здійснити 300 тисяч таких операцій – це досить проблематично.

Про це заявив опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю Obozrevatel.

"Тому я думаю, що просто ухилятимуться від призову. Я думаю, що зібрати таку кількість людей буде дуже проблематично. Плюс логістика. Це досить серйозна історія. Потрібно забезпечити людей обмундируванням, озброєнням, хоч якось їх навчити. Просто взяти людей, витягти їх із бідного життя та кинути на фронт? Але в сьогоднішній ситуації, коли існують набагато потужніші озброєння, потужніші знаряддя знищення, ніж під час Другої світової війни, кількість трупів – не проблема. Буде величезне перемелювання людей у разі, якщо цю некваліфіковану військову силу кидати на фронт. А підготувати немає жодних можливостей. Хто їх готуватиме? Фахівці на війні, таборів для підготовки немає", - зазначив він.

Ігор Яковенко переконаний, що усе це абсолютна авантюра.

"Приблизно така сама, як авантюра 24 лютого. Це ще одна авантюра, яка наблизить кінець путінського режиму, бо така кількість смертей перевищить больовий поріг російського суспільства", - переконаний опозиціонер.

Відповідаючи на запитання, чи вдасться Путіну зібрати 300 тисяч мобілізованих на війну з Україною, Яковенко зазначив, що теоретично таке можливо.

"За часів Другої світової війни так і було. Зрештою, це й призвело до тієї неймовірної кількості жертв – загиблих радянських громадян було близько 30 млн. Це майже половина всіх людей, які загинули під час цієї війни. І це певною мірою результат закидання трупами противника", - підсумував він.

Нагадаємо, у Росії в законі про мобілізацію засекретили пункт, в якому йдеться про кількість осіб, яких планують призвати. Це сталось, оскільки російська влада планує призвати на війну проти України один мільйон росіян.

Тотальна мобілізація відкрила очі росіянам на війну – Роман Цимбалюк

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