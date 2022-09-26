"Закидати фронт "гарматним м'ясом": експерт пояснив, чому в Росії оголосили мобілізацію

На фоні великих у втрат у війні, Кремль шукає нові ресурси.

Оголошена Путіним мобілізація в Росії має показати хоч якийсь приріст захоплених територій та виправдати колосальні втрати військових.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів полковник запасу ЗСУ та військовий аналітик Сергій Грабський.

Аналітик вважає, що Кремль намагається у будь-який спосіб закидати фронт "гарматним м'ясом", щоб утримати позиції, а потім підтягнути необхідну кількість військ.

"Це питання досить багатогранне. По-перше, їм потрібно показати щось, щоб був хоч якийсь приріст захоплених земель і виправдати свої колосальні жертви. Незважаючи на те, що вони замовчують цю інформацію, люди бачать втрати", - сказав експерт.

Також, за його словами, в Росії вже кілька місяців формуються та готуються нові частини, які РФ хоче кинути на фронт.

"Йдеться не про добровольчі підрозділи або угруповання приватних військових компаній. Йдеться саме про повнокровні підрозділи, що формуються на російській території. Але для того, щоб їх підготувати, їм потрібен час – 3-5 місяців", - пояснив експерт.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, мобілізованих росіян кинуть на війну майже без підготовки.

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