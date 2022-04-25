"Закидують нас залізом": від Рубіжного і до Торецька важкі обстріли накривають військових і цивільних

"Закидують нас залізом": від Рубіжного і до Торецька важкі обстріли накривають військових і цивільних

На передовій від Луганщини і до Донеччини горить земля, рашисти підтягнули важку артилерію і просто все змішують із землею, зокрема цивільну інфраструктуру, яка опинилася на лінії фронту.

Коли із окупованої Горлівки стартують ракети «Точки У», заграва видно звідусіль. Ці смертоносні ракети проносяться над головами наших військових і летять нам у тил в міста і села, про це йдеться в ТСН.

«Попри те, що тут мирні жителі і діти, вони працюють по жилим кварталам їх не стримує нічого», - кажуть військові.

Від Рубіжного і до Торецька важкі артилерійські обстріли, відлуння вибухів і канонада стоять над горизонтом. Окупанти мацають нашу оборону, розстрілюючи усе довкола «Градами» і артилерією, а страждають найбільше мирні мешканці. Цивільна інфраструктура на лінії фронту майже усюди повністю знищена окупантами, не має світла і води, перебої зі зв’язком.

Ця війна відрізняється від тієі, що тривала з 2014, каже 25-річний Іван, який на фронті хлопчина вже кілька останніх років. Працював за кордоном, повернувся і пішов служити. «Інтенсивніше бої стали, більше тяжкої артилерії, працює авіація, такого не було. Зараз нормально працює і арта, тяжкі калібри, закидують нас залізом. Й усе танчики і БМП виїзжджають», - розповідає боєць.

Під фундамент окупанти рівняють все з землею. Там де не можуть взяти лобовими атаками знищують ракетами і бомбами. І серед руїн бійці тримаються до останнього. На передовій не лишилось жодного уцілілого дерева чи шматка землі усе переорано вирвами і у цьому пеклі наші бійці тримають оборону. Солдати знають, що на тому боці готується наступ і він може вже початися у Пасхальну ніч. «Ми всі нормально мотивовані, ми відстоюєм свої інтереси і свою землю, будемо стояти до кінця. Думаю, закінчимо з перемогою», - каже військовий.

Без пасок і смаколиків, без церковних служб і промов - такий Великодень на передовій, він неспокійний. Головне - протриматися до ранку і не дати ворогу прорватися на цій ділянці фронту.

Росіяни рівняють все із землею на передовій від Луганської до Донецької області

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