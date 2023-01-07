"Закидують трупами": експерт описав тактику просування окупантів у районі Бахмута і Соледара

Мусієнко попередив, що це той шлях, який чекає на багатьох мобілізованих росіян.

Росії вдається просуватися у районі Бахмута чи Соледара за рахунок "підтримки" людьми: окупантів просто кидають у бій без підтримки техніки, артилерії і не зважають на великі втрати.

Про це директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Так, експерт прокоментував заяви росіян про певні успіхи в районі Соледара. Зауважимо, що місто наразі перебуває під контролем України, пропри заяви ворога.

"Росії вдається просуватися на певних напрямках фронту за рахунок підтримки людьми. Якщо взяти район Кремінної, яким чином зупинявся наступ українських військ? Просто велика кількість людей, російських мобілізованих, військових, які зазнають втрат у великій кількості, але тим не менш, їх кидають закривати певні ділянки", – пояснив Мусієнко.

Він також розповів, що тактика закидання фронту підрозділами військ застосовується ворогом і в районі Бахмута та Соледара.

"Варто розуміти, якщо ми візьмемо район Бахмута чи Соледара, де була підтримка артилерії, мінометів і навіть авіації, то є певні напрямки, наприклад Кремінна, – це ж зараз змістилася увага російського командування, а раніше не було в такій мірі і кількості артилерійської підтримки, підтримки важким озброєнням. Все вирішували за рахунок людей. Просто тактика – кидати підрозділи на те, щоби стримувати наступальні дії, піхоту, не рахуючись із втратами. Ось таким чином воюють", – розповів експерт.

Він додав, що інших методів ведення бойових дій у російського командування немає. І те саме чекає на у майбутньому мобілізованих росіян.

"Це той шлях, який чекає на багатьох мобілізованих. Тому, коли кажуть про те, що закидують трупами, ця фраза не звучить з перебільшенням. Зараз війна, бойові дії та дії російського командування демонструють на певних ділянках, що якихось інших способів і методів ведення бойових дій у них немає просто", – резюмував Мусієнко.

Нагадаємо, як повідомили 7 січня в ЗСУ, Соледар та Бахмут залишаються під контролем України, попри те, що навколо міст тривають важкі бої.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 7 січня окупанти били по Бахмуту та інших українських позиціях, попри оголошене Росією "припинення вогню".

У Генштабі ЗСУ поінформували, що протягом доби загарбники завдали авіаудару та влаштували сім обстрілів з РСЗО. Свої зусилля ворог зосереджує на наступах на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, а також намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

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