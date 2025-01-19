Закінчаться, як буряти й кадирівці: у ДШВ оцінили втрати північнокорейських бійців на Курщині (відео)

Армія РФ продовжує зазнавати втрат на Курщині.
Так, українські бійці показали ефектну роботу дронів по окупантах. Зокрема, за хворі амбіції Путіна масово гинуть солдати КНДР. Врешті-решт вони закінчаться, як колись буряти й кадирівці.
Про це повідомляють ДШВ.
Що відомо про військовослужбовців КНДР на Курщині
Як зазначають у ДШВ, північнокорейських військових на Курщині багато. Але наші воїни активно їх скорочують.
"Вони добре володіють зброєю. Але наше вміння краще", — наголосили у відомстві.
Також солдати КНДР часто вкорочують собі віку, щоб не потрапити в полон. Цим вони полегшують роботу бійцям ЗСУ.
"Росіяни використовують їх (солдатів КНДР — ред.) як гарматне м’ясо. Як закінчилися буряти і кадирівці, те саме чекає корейців", — анонсували у ДШВ.
Раніше йшлося про те, що північнокорейських військових на Курщині дуже важко захопити в полон, бо вони використовують "радикальні методи", щоб уникнути цього. Зокрема, йдеться про самогубства. КНДРівці настільки зазомбовані, що навіть не дають себе взяти в оточення, а одразу підриваються гранатами.
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