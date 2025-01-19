Закінчаться, як буряти й кадирівці: у ДШВ оцінили втрати північнокорейських бійців на Курщині (відео)

Так, українські бійці показали ефектну роботу дронів по окупантах. Зокрема, за хворі амбіції Путіна масово гинуть солдати КНДР. Врешті-решт вони закінчаться, як колись буряти й кадирівці.

Про це повідомляють ДШВ.

ДШВ показали ефектну роботу дронів по окупантах на Курщині

Що відомо про військовослужбовців КНДР на Курщині

Як зазначають у ДШВ, північнокорейських військових на Курщині багато. Але наші воїни активно їх скорочують.

"Вони добре володіють зброєю. Але наше вміння краще", — наголосили у відомстві.

Також солдати КНДР часто вкорочують собі віку, щоб не потрапити в полон. Цим вони полегшують роботу бійцям ЗСУ.

"Росіяни використовують їх (солдатів КНДР — ред.) як гарматне м’ясо. Як закінчилися буряти і кадирівці, те саме чекає корейців", — анонсували у ДШВ.

Раніше йшлося про те, що північнокорейських військових на Курщині дуже важко захопити в полон, бо вони використовують "радикальні методи", щоб уникнути цього. Зокрема, йдеться про самогубства. КНДРівці настільки зазомбовані, що навіть не дають себе взяти в оточення, а одразу підриваються гранатами.

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