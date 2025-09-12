Припинення війни в Україні: чому світові лідери заговорили про затяжний конфлікт

Війна в Україні / © ТСН

Оптимістичні прогнози щодо швидкого завершення війни в Україні поступилися місцем суворій реальності.

Світові політики, військові та аналітики дедалі частіше заявляють про затяжний характер збройного конфлікту між двома країнами.

В Європі роблять невтішні прогнози

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що війна в Україні може затягнутися ще на два роки, пише іспанське видання El Pais. За її словами, конфлікт зайшов у глухий кут, а нещодавні події, такі як напад на Польщу, свідчать про зростання агресивності Росії.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прогнозує, що війна в Україні може тривати ще «багато місяців» і до цього слід бути готовими, передає Le Figaro.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

За його словами, союзники Києва залишаються рішучими та готові надалі надавати допомогу, а збереження цієї «коаліції» є пріоритетом для Німеччини та Франції.

Тим часом в Міжнародному валютному фонді (МВФ) побоюються, що Україні може бути складно задовольнити щораз більші військові потреби.

За оцінками МВФ, війна в Україні може тривати довше, ніж очікувалося. Тому Фонд готує нову програму, яка відображає збільшення фінансових потреб країни.

За даними Bloomberg, загальна сума необхідної допомоги може бути на $10-20 млрд більшою, ніж очікує Київ.

Своєю чергою міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявляв, що війна в Україні, ймовірно, не закінчиться до кінця 2025 року.

Він не бачить реальних рішень для завершення конфлікту найближчим часом. Таяні підкреслив, що Росія не перемогла, оскільки не досягла мети завоювати Україну, а рішення щодо майбутнього окупованих територій має ухвалювати сама Україна.

Що кажуть у розвідці та військові

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю «Новини.LIVE» зробив оптимістичний прогноз. За його словами війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року, однак для цього мають збігтися низка ключових факторів.

Він наголосив, що головну роль відіграють посилений тиск на Росію, збільшення підтримки України з боку партнерів та ефективна санкційна політика.

«Може війна закінчитися цього року? Може. Але для цього має збігтися багато факторів: посилення тиску на державу-агресорку, зростання оборонної, економічної та іншої допомоги Україні, жорсткіша санкційна політика партнерів», — наголосив представник української розвідки.

Водночас Юсов наголосив, що ключовим залишається героїзм українських Сил оборони, професіоналізм дипломатів та витривалість всього суспільства. Україна, зі свого боку, робить все можливе для досягнення справедливого миру.

Водночас генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос також вважає, що війну в Україні можна завершити до кінця 2025 року, але лише за умови рішучих дій США.

Він наголосив, що для цього необхідно впровадити жорсткі санкції проти російської економіки та припинити двосторонню торгівлю з РФ.

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос / © Право на владу

За його словами, наразі Путін продовжує свою тактику поступового захоплення територій і ця ситуація зміниться лише після переходу від слів до реальних дій.

Іншої думки дотримується начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий. Він вважає, що завершення війни не слід очікувати найближчим часом.

На його думку, конфлікт триватиме ще щонайменше два роки і це вимагає від суспільства та влади посиленої підготовки. Швидкий також прогнозує повернення частини молоді з Європи, що може допомогти у розв’язанні кадрового питання в армії.

Він наголосив, що бригади не можуть самостійно набирати людей, але через рекрутингові центри можна гарантовано потрапити до будь-яких підрозділів, таких як БпЛА або забезпечення.

Позиція США

Президент США Дональд Трамп нещодавно зробив заяву про припинення війни в Україні. За його словами ситуація «дивовижна», адже прагнення обох сторін конфлікту до миру постійно змінюється.

«Це дивовижно. Коли Путін хотів це зробити — Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів — не хотів Путін. Тепер Зеленський хоче це зробити, а Путін — під питанням», — сказав Трамп.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Водночас він наголосив, що у будь-якому разі рішення буде ухвалене.

Раніше Трамп заявляв, що війна в Україні виявилася для нього «найскладнішим» миротворчим завданням.

Тоді американський лідер зазначав, що тривалість збройного конфлікту залежить від особистих стосунків між лідерами України та Росії.

«Існує багато ненависті між ним (Путіним — Ред.) і Зеленським, як ви знаєте, багато ненависті. Це багато поганої крові і це багато, багато пролитої крові», — заявив Дональд Трамп, підкресливши складність мирних переговорів.

За словами Трампа, пролита кров і ненависть надзвичайно ускладнюють завершення війни.

Тим часом видання El País зазначає, що реакція Трампа на атаку російських дронів на Польщу була сумнівною.

Медіа вважає, що президент США проявив нерішучість, обмежившись постами у соцмережах.

Його мовчання та небажання чинити тиск на агресора видання вважає слабкістю, яка підживлює конфлікт.

Хаос, характерний для стилю Трампа, тепер руйнує міжнародні позиції США. На тлі цієї кризи Європа усвідомлює необхідність прискорити формування спільної зовнішньої політики та власної системи оборони.

Кремль налаштований на тривалу війну

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова продовжувати війну, попри «мирні» заяви та натяки на можливе врегулювання.

За його словами, Росія нібито прагне досягти своїх цілей мирним шляхом, але оскільки такої можливості немає, «спецоперація» триватиме.

Речник Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

Це цинічне твердження прозвучало на тлі згадок Пєсковим про «світло в кінці тунелю» щодо завершення конфлікту.

«В українському врегулюванні видно світло наприкінці тунелю, але терміни завершення конфлікту в Україні зараз не можна загадувати», — нахабно додав Пєсков.

Водночас заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Михайло Галузін назвав ультиматуми, які висуває Кремль до України щодо завершення війни.

Він повторив наративи очільника РФ Володимира Путіна щодо усунення «першопричин конфлікту» та виконання вимог Кремля — відсутність ядерного статусу, нейтральність та відмова від вступу до будь-якого військового блоку.

За якої умови Росія припинить воювати в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російське вторгнення може бути припинено лише тоді, коли агресор вичерпає свої ресурси. Таку позицію він озвучив під час виступу на форумі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

Зеленський наголосив, що головна мета Кремля — окупувати всю територію України. За його словами, Путін не зупинить «машину війни», якщо його не змусити фундаментально змінити особисті цілі.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

«Він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне», — зазначив український лідер.

Також він наголосив, що потрібен сильний тиск на Росію, аби цілі Кремля змінилися.

«Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку», — сказав Зеленський.

Такої ж думки дотримується й військовий аналітик Іван Ступак. Він зазначив, що Володимир Путін отримує спотворену інформацію про реальний стан справ на фронті та в економіці.

За його словами, у диктаторських режимах існує практика приховувати негативні звіти або подавати їх у вигідному світлі, щоб уникнути гніву керівника.

Таким чином, навіть серйозні проблеми, такі як втрати або економічне сповільнення, Путіну представляють як незначні. Будь-які невдачі зазвичай пояснюють втручанням Заходу, а не власними помилками.

Експерт також зазначив, що російська економіка серйозно сповільнюється і про цей факт, можливо, доповіли Путіну.

За словами Ступака, проблеми в економіці можуть згодом змусити Кремль знизити інтенсивність війни, але поки що цього не відбувається.

П’ять сценаріїв закінчення війни в Україні від CNN

Видання CNN назвало п’ять можливих варіантів припинення вогню в Україні.

Перший сценарій — Росія погоджується на припинення вогню. Журналісти вважають, що Путін не погодиться на такий крок, оскільки його війська досягають успіхів на фронті, а Кремль перетворює їх на стратегічні переваги. Навіть погрози вторинними санкціями проти Китаю та Індії навряд чи змусять Росію змінити свої військові плани.

Другий сценарій — подальші переговори та заморожування лінії фронту.

Третій сценарій — просування армії РФ на фронті, падіння російської економіки та присутність іноземних військ в Україні.

Четвертий сценарій — катастрофа для України та НАТО через відступ Трампа, загроза для Києва та посилений наступ на фронті.

Наслідки російської атаки на Україну / © Associated Press

У разі такого сценарію військова криза в Україні загрожує перерости в політичну катастрофу через наступ російських військ та брак ресурсів для оборони. Європа розглядає загрозу з боку Росії, але не готова вступити у війну на території України.

Відсутність єдиної відповіді від НАТО та недостатній політичний мандат європейських лідерів призводять до висновку, що суверенна Україна опиняється під загрозою зникнення.

П’ятий сценарій — повторення радянської війни в Афганістані.

Згідно з цим сценарієм, Росія матиме величезні втрати серед солдатів заради незначних територій. Санкції послаблюють її союзи з Китаєм та Індією, фінансові резерви Кремля виснажені, а серед еліти зростає невдоволення через відсутність дипломатії.

Після проміжних виборів США очікувано повернуться до жорсткої політики щодо Москви. Такі стратегічні помилки, подібні до радянської авантюри в Афганістані, вже призводили до криз у Кремлі, як-от повстання Пригожина.

Водночас CNN зазначає, що жоден з варіантів не є вигідним для України.

Раніше український журналіст Віталій Портников розповів, чому Захід боїться Путіна. За його словами, страх перед Росією у країнах НАТО став головним козирем російського президента та домінує над інстинктом самозбереження більшості європейців.

