Закінчення війни в Україні та нові виклики на фронті: головні заяви з інтерв’ю Залужного

Валерій Залужний

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про нові виклики з якими стикається Україна, та пояснив шляхи їх подолання.

Зокрема, він розповів про демографічні проблеми з якими стикаються під час війни як українці, так й росіяни, а також попередив про зміну тактики ворога на фронті.

ТСН.ua зібрав головні заяви Валерія Залужного з інтервю LB.ua.

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Росія стоїть перед вибором

Колишній головнокомандувач зазначив, що до 2026 року Росія зіткнеться з вибором: або набрати «м’ясо» з Москви та Петербурга або придумати інший план.

«Скоріше за все, цей варіант неприпустимий. Чому? Тому що може хтось знайтися в Україні, хтось зробить мільярди безпілотників, які будуть коштувати 5 доларів і буде все одно скільки людей…», — додав Залужний

Колишній головнокомандувач Валерій Залужний / © Associated Press

Водночас він провів паралель з Першою та Другою світовими війнами, коли великі сім’ї (8-15 дітей) дозволяли компенсувати масові втрати.

«Перед Першою світовою війною в сім’ях було по скільки дітей? 10-15. Перед Другою світовою 8-10. Тому і втрати були шалені. І коли там деякі полководці казали, що „баба нарожає» — вони були праві. Така концепція була. Людей було багато і вони чекали людей. Як і зараз багато хто чекає людей і каже, нам людей не хватає. Я думаю, що це трошечки така помилка», — заявив посол України у Великій Британії.

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Миротворці в Україні

На думку Залужного, введення миротворчого контингенту в Україну є неефективним, без реальних військових можливостей.

«Ми про який контингент ведемо мову? Контингент, який може відбити 500 дронів над Києвом? Чи контингент, який сюди заїде в червоних гарних штанях? То який від нього сенс? Від нього немає, мабуть, сенсу», — сказав ексголовком.

Він переконаний, що для забезпечення тривалого миру в умовах повномасштабної війни потрібна реальна спроможність, а не символічна присутність.

«На сьогоднішній день ми бачимо, що спроможності дуже-дуже обмежені. Тому я б дивився досить скептично на це питання з точки зору практичної реалізації», — додав він.

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Ексголовком зазначив, що такі заяви мають вагу лише якщо підкріплені конкретною допомогою.

«Це дуже добре, коли країна заявляє про підтримку. І заявляє про готовність навіть відправити своїх солдатів, якщо це буде необхідно. Але це лише, скажімо так, політична підтримка, яку можна виміряти зовсім іншими мірилами, чим збивати дрони над Києвом», — підсумував Залужний.

Коли закінчиться війна в Україні

Валерій Залужний вважає, що нова фаза війни з Росією може затягнутися на роки.

Він зазначив, що війна «старого зразка» війна з російським вторгненням, що почалася 24 лютого 2022 року, фактично завершилася до кінця 2023 року. З 2024 року Україна зіткнулася з принципово новою фазою бойових дій.

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«З 2024 року розпочалася зовсім інша війна — війна на виснаження, і тривати вона може довго», — наголосив Залужний.

Війна в Україні / © Associated Press

Посол України у Великій Британії пояснив, що армія РФ змінила тактику ведення бойових дій, і тепер зосереджена не на просуванні, а на «знекровленні» ЗСУ та цивільного населення.

Дипломат додав, що на лінії фронту зараз є позиції, створені не для прориву, а виключно для знищення.

Посол застеріг: якщо Україна не перегляне свою оборонну стратегію та підхід до мобілізації, війна може затягнутися аж до 2034 року.

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Яким способом можна перемогти росіян

За словами колишнього головкома, війну із РФ можна виграти лише завдяки технологічному прориву.

Залужний пояснив, що поки Україна зосереджувалась на дронах для оборони, росіяни знайшли інший шлях — розширили «вогневу зону» до 50 км за допомогою FPV-дронів на оптоволокні, знищуючи українську логістику. Також вони почали використовувати «Шахеди» на великій висоті, що дозволяє їм атакувати глибокі тили.

«Жива сила — це було, скажімо так, прикриття для того, щоб створити постійну напругу. Тому що в цій ситуації найстрашніше — це заморозки і зупинка. Потім буде дуже важко повезти туди знову (російських, — Ред.) солдат на убой», — розповів колишній головком ЗСУ.

Залужний підкреслив, що ключ до успіху — технології, а не людські ресурси, оскільки демографічні втрати в обох країнах вже критичні.

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«Поки ми будемо думати про людей, яких нам не вистачить — майбутнього не буде. Це потрібно зрозуміти. Два фактора основних майбутньої війни — демографічний, людей дійсно немає ні в Росії, ні в Україні… Ота кількість втрат, яка припала на населення країни і в Україні, і в Росії, вона вже, можливо, виявилася критичною», — заявив ексголовком.

Війна майбутнього

На думку дипломата, в майбутньому війна буде вимагатиме мінімальних людських ресурсів.

«Демографічний фактор — він буде вимагати мінімум людей… Майбутня війна — це наддешеві засоби з надвисокої ефективності», — додав Залужний.

Залужний пояснив, що за стандартами НАТО для знищення однієї цілі потрібно три ракети. В середньому в Україну під час атаки прилітає 500 дронів, то для їх відбиття знадобиться 1,5 тисячі ракет. Водночас кожен дрон коштує близько 50 тисяч доларів, тоді як одна ракета до IRIS-T — 800 тисяч доларів.

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«Не секрет, що (ракет до — Ред.) Patriot виробляється 200 штук у рік. І 500 цілей у день. Яка країна буде так воювати? Майбутня війна — це наддешеві засоби з надвисокою ефективністю», — підкреслив Залужний.

Він акцентував, що Україні зараз потрібні не масові мобілізації, а інтелект та чітка стратегія швидкого освоєння нових технологій.

«І Римську імперію, і монголо-татарське іго, і Французьку, і навіть Угорську імперії сформували поява нової зброї і швидке опанування тактики застосування. Україна не змогла в силу різних причин швидко опанувати нові технології. Ось така буде війна. Якщо хтось чекає, що прийде мільйон солдатів і буде курей із сараю діставати, то дуже сильно помиляється», — резюмував посол України.

Технологічне виробництво в Україні

Залужний вважає, що Україні треба залучити Велику Британію до спільного технологічного виробництва озброєнь. Це необхідно задля оперативного реагування на майбутні виклики війни нового типу.

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За його словами, інколи партнери України не розуміють, який вид озброєнь потрібний Україні, адже мислять застарілими підходами ще з часів Другої світової війни.

На думку дипломата, війни «минулого» більше не буде, тому зараз важливо залучати інші країни до технологічного процесу в Україні. Як зазначив Залужний, це гарантуватиме стабільне та надійне партнерство у майбутньому.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Валерій Залужний / Telegram

«Який національний інтерес для Великої Британії, наприклад, зараз вкладати шалені кошти у розвиток безпілотної авіації, якщо продукт, випущений сьогодні, втрачає свою актуальність через два тижні? На склад вони її не покладуть. Це робота на перспективу, а перспектива, наприклад, для Великої Британії — увійти у технологічний процес і зберегти цю новітню технологію», — зазначив посол.

Залужний вважає, що Британія — ідеальний партнер для співпраці, оскільки поєднує фінансову міць з технологічними розробками. Спільне виробництво з Україною допоможе знизити вартість її оборонної продукції.

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«Нам конче потрібно зараз мати надійного партнера і „затягнути“ його саме у процес технологій, щоб… ми точно знали, що у нас є партнери і союзники, які можуть виробити саме ту зброю, яка нам буде потрібна через рік», — наголосив ексголовком.

Нагадаємо, раніше Залужний розповів, яке складне завдання постає перед Україною у відносинах із США.

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