Закінченням навіть не пахне: військовий жорстко відповів Кіму щодо швидкого завершення війни

Станіслав Бунятов

Військовий із позивним “Осман” жорстко розкритикував ідею швидкого завершення війни в Україні, заявивши, що “закінченням навіть не пахне” і реальних підстав для таких прогнозів немає.

Про це Станіслав Бунятов, відомий як “Осман”, написав у відповідь на заяви голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, які стосувалися можливості дипломатичного завершення війни.

“Я не знаю, чим керуються люди, роблячи подібні прогнози. Закінченням навіть не пахне, немає жодних реальних варіантів, за які можна було б зачепитися в цьому питанні, тільки потенційні варіанти подій та мрії”, – наголосив “Осман”.

Він також додав, що серед військових зростає занепокоєння щодо опозиційних настроїв, які можуть впливати на подібні прогнози.

Раніше Віталій Кім висловив думку, що війна завершиться дипломатичним шляхом, оскільки “у будь-якому разі підписують якийсь папірець”. Він підкреслив, що на 100% впевнений у такому сценарії, коли хтось із сторін підпише угоду.