"Закінчення гарячої фази війни": Жданов пояснив, що це означає та що буде після

Закінчення гарячої фази війни в Україні полягає у виході ЗСУ на кордони 1991 року та досягнення домовленостей про зниження інтенсивності бойових дій.

Після цього мав би стартувати переговорний процес.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі свого YouTube-каналу.

"Закінчення гарячої фази війни – це вихід на кордони 91-го року і досягнення домовленостей про зниження інтенсивності бойових дій або у кращому разі – припинення вогню. А далі – переговорний процес. Або заморожений конфлікт. Як це було 14-го року на лінії розмежування ганебного "Мінська-2", – пояснив експерт.

Він додав, що для виходу на кордони 1991 року треба провести контрнаступальну операцію, для якої необхідно більше зброї.

"Я дивлюся оптимістично в майбутнє та сподіваюся, що (західні партнери – ред.) дадуть нам все таки зброю рано чи пізно. Дуже образливо, що вони тягнуть. Вони тягнуть час у плані об’ємів постачань. Тим не менш, я сподіваюся, що зброя таки буде передана і ми спокійно зможемо провести контрнаступальну операцію, і вийти на кордони 91-го року", – сказав Жданов.

Він зауважив, що після цього Україна вступить у фазу збройного конфлікту низької інтенсивності. І це стане основою для переговорного процесу.

"Ну, а там подивимося, до чого договоримося. Але позиція в нас у цьому разі буде найсильніша для переговорів. Тобто ніяких ультиматумів з боку Росії ми в цьому разі примати не будемо, на мій погляд", – резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, на думку командувача обороною Миколаєва генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, гаряча фаза війни закінчиться до кінця 2022 року.

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