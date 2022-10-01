Закінчення війни, розпад Росії та повернення ЗСУ до Криму: основне з інтерв'ю Буданова

Очільник ГУР також розповів про обмін військовополонених, що робила розвідка у переддень війни та чому Росія загнала себе в глухий кут, оголосивши мобілізацію.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов в ефірі телемарафону на каналі "1+1" розповів, чи може Росія завдати ядерного удару, про ​​причетність Медведчука до війни та коли Збройні сили України повернуться до Криму.

ТСН.ua зібрала основні тези з інтерв'ю Кирила Буданова.

Що робила розвідка України 23 лютого

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії ударна частина підрозділу спеціального призначення вирушила до аеродрому Гостомель, адже українська розвідка знала плани окупаційної армії щодо початку операції.

"Ми мали чіткі плани, як ця операція має починатися. Головний елемент цієї операції - Гостомель, щоб зробити швидкий захід до Києва. В принципі весь план РФ базувався на тому, щоб не пізніше ніж на третю добу підняти російський прапор над Адміністрацією президента. Ми розуміли, що, якщо затягнути цю висадку і дати ЗСУ розгорнутися, весь план зруйнується від самого початку. Так і сталось", - сказав він.

"Часткова" мобілізація: чому Росія загнала себе в глухий кут

Кирило Буданов заявив, що Путін зробив "подарунок для України", оголосивши мобілізацію, бо це "пришвидшить процес, який уже неможливо спинити".

"Це тільки пришвидшить процес, який уже неможливо спинити. Це агонія. Вони зараз зіткнуться з проблемою, яку ми вже пережили. Це, до речі, третій епізод в історії РФ, коли відбувається мобілізація: 1914-ого, 1941-ого і втретє - 2022-ого. Росія зазнала себе в глухий кут. Із нього в принципі ще реально вийти. Це визнання того, що сталась помилка. Вони знають, як це показати. Механізми і модель опрацьовані. Нам дуже чітко відомо - вихід на адмінкордони 1991-го і почати спробувати вибудувати якийсь діалог з сусідами і світом. Але це автоматично означає трансфер влади", - зазначив він.

Про оптимістичний прогноз закінчення війни в Україні

За прогнозами воєнної розвідки, активні бойові дії в Україні незабаром закінчаться.

"...ми постійно переозброюємося. Це процес, на жаль, тривалий. Маю це сказати відверто, але довго це не буде (бойові дії - ред.). Взагалі ця війна не буде довго продовжуватись. Скоро це закінчиться", - вважає Буданов.

Чи використає Росія проти України ядерну зброю

Президент Російської Федерації Володимир Путін 30 вересня під час спроби анексії частини України вкотре заговорив про застосування ядерної зброї.

Буданов наголосив, що у найближчій перспективі немає причин вважати, що РФ обстріляє Україну ядерною зброєю.

"Можу сказати єдине: станом на зараз немає жодних підстав вважати, що ядерний удар у найближчій перспективі може бути нанесений по території України", - пояснив він.

Про причетність Медведчука до війни в Україні та його посаду в окупаційній владі

За даними розвідки, кум Путіна Віктор Медведчук, якого підозрюють в державній зраді, був причетний до фінансування потенційних гауляйтерів та зрадників, проте ці кошти було розікрадено.

"Як керівник спецслужби я володію певною інформацією (щодо того де перебуває і чим займається Віктор Медведчук - ред.), але вона агентурна і перевірити станом на зараз досить важко, бо минув короткий проміжок часу. Медведчук мав певний вплив під час підготовки до активної фази, що почалась 24 лютого. До підготовки авжеж мав. В тому числі через нього проходили кошти, які мали оплачувати людей, що були б гауляйтерами. Через нього були спроби фінансування певного, як вірила Росія, руху спротиву всередині України. Як показала практика, ці кошти просто розкрадено", - сказав Буданов.

Росія також розглядала колишнього народного депутата Віктора Медведчука на посаду голови Верховної Ради після окупації України.

"На посаду керівника СБУ від Росії (у разі захоплення України - ред.) мали призначити людину з СБУ. У росіян не було кандидата на посаду спікера ВРУ. У них не було. Можливо, Медведчука вони розглядали. Неможливо, а одним з вони розглядали Медведчука, як на той час ще дійсного народного депутата. Їхня проблема (росіян - ред.) в тому, що вони хотіли поєднати несумісні речі: формальну легітимність і свої бажання. Цих людей, які б поєднували ці два поняття, досить обмежене коло", - зауважив він.

Претенденти на президентське крісло після окупації України

Одним із претендентів на пост президента України був Віктор Янукович. Росіяни наказали йому готуватися до повернення до Києва, проте сам експрезидент-втікач не дуже цього хотів.

"У них було кілька варіантів, хто має стати (президентом - ред.), але фінального у них не було. Один з найбезглуздіших, як на мене – це був варіант повернення Януковича. Його насправді підготували для цього. У нас була агентурна інформація з його середовища, як він готувався. До речі, він сам не дуже зрадів цьому. Але такий варіант був", - сказав Буданов.

Варіанти політики України щодо Росії після війни

Росія може розпастися після війни проти України, і тоді доведеться будувати відносини з кількома державними утвореннями.

Кирило Буданов вважає, що Україна має розглядати два варіанти своєї політики щодо Росії після завершення війни. Один з них стосується РФ після зміни влади, а інший – низки державних утворень після можливого розпаду країни.

"Нам потрібно розглядати серйозно два варіанти. По-перше, це вибудовування стосунків із видозміненою Росією формально, якщо відбудеться умова трансферу влади і визнання помилок. Тоді формально Росія позбавиться певних своїх територій, які вона багато років тому анексувала, але в принципі Росія виглядатиме як теперішня Росія", – сказав він.

Другий варіант, за його словами, – це розділення Росії і створення на території, що вона зараз займає, мінімум трьох, а реально п'яти і більше нових державоутворень.

Про протести у Дагестані та причетність до цього української розвідки

Українська військова розвідка працює у Кавказькому регіоні. Проте розвідка України не має стосунку до протестів у Дагестані. Люди там повстали через безглузду політику Кремля.

"Мені багато певних подій у світі приписують. Я нормально до цього ставлюсь. Ми працювали і працюємо по кавказькому регіону. Це правда. Але, на жаль, для мене я не можу сказати, що це особисте досягнення. Це в багатьох випадках безглузда політика РФ. Усе, що відбувається зараз, є абсолютно послідовними речами", - пояснив Буданов.

Про обмін українських пілотів та захисників "Азовсталі"

Кирило Буданов розповів, що російського льотчика Красноярцева, який бомбив Чернігів, навесні обміняли на українських пілотів.

"Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п’ять тому. Ми його обміняли на наших пілотів, якщо не помиляюся на п’ятьох", - розповів Буданов.

Також, за словами керівника розвідки, переговори про звільнення захисників "Азовсталі" тривали понад три місяці. За весь цей період постійно змінювалась дата обміну.

"Цей процес тривав трохи більше трьох місяців. Дата обміну постійно була в процесі, вона була "плаваюча". Приблизно 18 вересня ми домовились про цю дату. А події, які стались в країні-агресорці відбулись просто паралельно (оголошення мобілізації в РФ - ред.). Вони вже не могли зупинити цей процес, що і сталось 21 вересня", - сказав Буданов.

Україна скоро повернеться до Криму

Кирило Буданов висловив впевненість, що Україні вдасться деокувати Крим наприкінці весни 2023 року.

"Американський генерал сказав, що ЗСУ влітку 2023-ого увійдуть до Криму. Це його особиста думка. Він спирається на відомі йому факти. Я спираюсь на ті факти, що відомі мені. Я вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трошки раніше. Тут в днях можна помилятися. Головне - алгоритм", - вважає Буданов.

Військовий прогноз на 2023 рік

На початку 2023 року війна з Росією стихне, а після зими почнеться завершення конфлікту з виходом на першому етапі на адміністративні кордони України 1991 року.

"Якщо пам'ятаєте мої вислови десь наприкінці травня. Я розповів про алгоритм дій. Я тоді прямо сказав, що червень буде, на жаль, для нас нехорошим. Ми буде трохи втрачати. У липні буде умовний застій. У серпні розпочнемо рухи на відновлення своєї території, які будуть зрозумілі для всіх. Узимку війна значною мірою стихне. Після зими почнеться завершення конфлікту з виходом на першому етапі на адмінкордони 1991-ого. Я не боюсь давати прогнози", - сказав Буданов.

Нагадаємо, ЗСУ за понад сім місяців широкомасштабного вторгнення РФ ліквідували майже 60 тис. окупантів.

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