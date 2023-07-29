Закінчення війни: якою українці бачать перемогу над Росією

Лише 15% громадян поділяють думку, що великі втрати є підставою для початку переговорів із РФ.

Для майже третини (70%) українців перемогою буде звільнення всіх окупованих територій, повернення усіх полонених, депортованих дітей та покарання російських військових за усі вчинені злочини.

Про це йдеться у соціальному опитування фонду "Демократичні ініціативи".

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"Це вказує на відсутність передумов для формування у суспільстві прихильності до будь-яких мирних планів чи ініціатив, які передбачатимуть територіальні поступки Росії. Важливими показниками перемоги є повернення всіх полонених і депортованих (60%) і покарання російських воєнних злочинців (51%). Порятунок співгромадян і помста причетним до вбивств і катувань є важливими напрямками згуртування української нації та збереження її стійкості під час війни", - зазначили соціологи.

Більша половина українців вважають, що високі поточні та майбутні людські втрати під час війни вимагають досягнення миру, який спиратиметься саме на вимоги України.

"Лише 15% громадян поділяють думку, що великі втрати є підставою для початку переговорів із припинення війни", - йдеться у результатах опитування.

Довідково:

Соцопитування відбувалося протягом 5–15 червня 2023 р. Під час нього було опитано 2001 респондент віком від 18 років у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Харківській та Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються Україною й де не ведуться бойові дії). Під час соцопитування застосували метод face-to-face. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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