Закінчити активну фазу війни в Україні можливо до кінця цього року - військовий експерт

Закінчити активну фазу війни в Україні можливо до кінця цього року - військовий експерт

Закінчити активну фазу війни в Україні можливо до кінця цього року. До того часу російських окупантів українські військові віддіснять до державного кордону.

Нещодавно таку думку сказав міністр оборони Олексій Рєзніков.

Про це в етері єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, коли уряд нашої країни коментує етапи закінчення війни, вони роблять це з урахуванням постачання зброї від міжнародних партнерів.

“Міністр оборони знає масштаби поставок озброєння Україні по лендлізу, він же ознайомлений з планом військових поставок, тому він і розраховує на те, що у всякому разі гарячу фазу війни ми можемо закінчити до кінця року. Тобто вийти на державний кордон”, - наголосив Олег Жданов.

Він також додав, що далі в Україні може настати перманентний конфлікт, коли РФ буде зі своєї території обстрілювати українські міста.

“Або відбудеться зміна політичного курсу РФ. Тоді у нас є шанс підписати з ними якусь угоду про співіснування двох держав на найближчі кілька десятиліть”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що ЗСУ підстерегли і спалили з РПГ ворожу бронемашину.

Читайте також: