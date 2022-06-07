Закінчити активну фазу війни в Україні можливо до кінця цього року - військовий експерт

Закінчити активну фазу війни в Україні можливо до кінця цього року. До того часу російських окупантів українські військові віддіснять до державного кордону.
Нещодавно таку думку сказав міністр оборони Олексій Рєзніков.
Про це в етері єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, коли уряд нашої країни коментує етапи закінчення війни, вони роблять це з урахуванням постачання зброї від міжнародних партнерів.
“Міністр оборони знає масштаби поставок озброєння Україні по лендлізу, він же ознайомлений з планом військових поставок, тому він і розраховує на те, що у всякому разі гарячу фазу війни ми можемо закінчити до кінця року. Тобто вийти на державний кордон”, - наголосив Олег Жданов.
Він також додав, що далі в Україні може настати перманентний конфлікт, коли РФ буде зі своєї території обстрілювати українські міста.
“Або відбудеться зміна політичного курсу РФ. Тоді у нас є шанс підписати з ними якусь угоду про співіснування двох держав на найближчі кілька десятиліть”, - підкреслив військовий експерт.
Нагадаємо, що ЗСУ підстерегли і спалили з РПГ ворожу бронемашину.
Читайте також:
- На Житомирщині СБУ затримала колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу до ЗСУ
- У Київській області дві людини підірвались на міні
- У Черкасах росіянин спалив паспорт та закликав схаменутися громадян РФ