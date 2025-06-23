«Закінчуються гроші»: Росія почала скорочувати виплати військовим

Війська російських загарбників / © Associated Press

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У РФ все ще залишаються кошти для продовження війни, але вже помітні ознаки економічного виснаження.

Про це в етері Еспресо заявив економіст і головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

«По-перше, накопичені резерви все ще є. Так, їх мало, але вони все ще є. По-друге, російська економіка функціонує. Санкції накладали країни Заходу, але не країни глобального Півдня. А вони займають значну частку світової економіки», — пояснив він.

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За словами Уса, на сьогодні Велика сімка контролює лише 40% світової економіки.

«Нормальні контакти РФ і країн глобального Півдня дозволяють функціонувати. Але все ще гроші є, щоб якось принаймні воювати, але і тут є певне скорочення. Не секрет, що зараз скорочують виплати по контрактах в Росії. Тому це перші дзвіночки того, що там скоро будуть великі проблеми», — наголосив економіст.

Раніше повідомлялося, що президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар заявив, що російська економіка наразі не демонструє ознак повного краху, хоча цивільний сектор поступово слабшає.

Ми раніше інформували, що за даними української розвідки, російська окупаційна армія зараз перебуває в жахливому стані, значно гіршому, ніж рік тому.

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