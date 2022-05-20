Закінчуються солдати: в Росії хочуть зняти для контрактників обмеження за віком

Закінчуються солдати: в Росії хочуть зняти для контрактників обмеження за віком

Через невідкладну необхідність поповнити свої збройні сили парламент РФ має намір дозволити підписувати контракт росіянам віком понад 40 років.

У п'ятницю, 20 травня, в російській Держдумі повідомили, що розглянуть законопроєкт, який дозволить росіянам віком понад 40 років та іноземцям віком понад 30 років укладати контракти для служби в армії. Експерти пояснюють таке рішення значними втратами особового складу збройних сил РФ під час війни проти України.

Про це повідомляє Reuters.

На сайті Державної Думи, цей крок пояснюють необхідністю “застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки”, для обслуговування якої потрібні “високопрофесійні фахівці”.

Тим часом експерти говорять про значні втрати росіян у війні проти України, в якій вони так і не досягнули поставлених цілей. Необхідність продовжувати війну призводить до таких рішень.

"Це остання спроба подолати нестачу особового складу, не тривожачи власне населення [загальною мобілізацією]. Але Кремлю стає все важче приховувати невдачі в Україні", - сказав відставний генерал США Бен Ходжес, колишній командувач силами армії США в Європі.

Джек Вотлінг, спеціаліст із сухопутної війни британського аналітичного центру безпеки та оборони RUSI, сказав, що російським військовим не вистачає піхоти. "Росії необхідно стабілізувати комплектування своїх військових частин в Україні та створити нові підрозділи, якщо вона хоче покращити свої позиції", - сказав він.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу також заявив у п’ятницю, 20 травня, що Росія формує 12 військових частин у своєму західному військовому окрузі у відповідь на “загрози” через заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО.

Втрати ворога за 18 травня: загарбники втратили ще 200 бойовиків

Нагадаємо, станом на 19 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 28,5 тисячі осіб.

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