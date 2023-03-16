Закладає підґрунтя для подальшого контрнаступу: у ЗСУ розповіли про важливість оборони Бахмута

Українські захисники стійко тримають Бахмут на Донеччині. Росіяни зазнають численних втрат. У районі українського міста наразі відбувається оборонна операція.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, завдяки обороні на Донасі українські бійці можуть проходити навчання, а також готуватися до контрнаступу. Тим часом окупанти несуть втрати. Саме цє провісник майбутніх дій, наголосив Череватий.

"Вони (ЗСУ - Ред.) виснажують, знекровлюють ворога, вибивають його міць, ламаючи його морально-психологічний стан. Поки наші бійці тримають оборонну операцію, їхні побратими в Україні і за кордоном вивчають новітні техніки, новітню тактику бойових дій", - сказав речник.

Череватий зазначив, що на Бахмутському напрямку та загалом на сході готується підґрунтя, щоб наші бригади могли впевнено "вийти на надломленого ворога і набагато швидше викинути його за межі нашої країни".

Нагадаємо, за словами полковника СБУ Романа Костенка, аби зберегти Бахмут на Донеччині ЗСУ потрібно розвинути наступ на інших ділянках фронту. Втім, це залежить від багатьох чинників. Зокрема, від погоди, боєкомплектів й резервів.

Тим часом в Донецькій ОВА наголошують, що у місті-фортеці досі залишаються 33 дитини і близько трьох тисяч дорослих. Наразі в Бахмуті триває евакуація. Дослова, дро початку повномасштабної війни у там мешкали 72 тисячі людей.

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