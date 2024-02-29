“Закладена бомба Придністров’я”: чи наважиться Росія відкрити другий фронт з Молдовою

Війна Росії з Молдовою через невизнане Придністров'я невигідна перш за все сеператистській владі, яка може стратити все.

Сепаратистська влада Придністров’я, що звернулася по допомогу до РФ, насправді хоче спокійно досидіти до кінця війни в Україні, бо в разі відкриття другого фронту з Молдовою придністровська кримінальна “еліта” може втратити все.

Таку заяву зробив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю 24 каналу.

На думку радника, Росія авжеж хотіла б відкрити другий фронт у війні з Україною. Але лінії фронту, яка зараз є в Україні, їй як раз вистачає, щоб концентрувати свої ресурси та кількісно продавлювати українську оборону.

"Проте, навіщо кримінальній "еліті" Придністров'я, яка комфортно торгує з Молдовою та ЄС, війна. Сепаратисти сидять на грошах і заробляють. А війна однозначно приведе до особистих трагедій. Вони втратять все. Який сенс їм це втрачати?” – вважає Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу Президента зауважив, що відносини між Молдовою та Придністров’ям можуть бути врегульовані після завершення війни в Україні, але розвиток подій залежатиме від того, яким саме буде фінал російсько-українського протистояння.

“Події можуть мати два варіанти розвитку. У випадку, якщо війна завершується поразкою Росії та країна-агресор піде на ізольовану трансформацію, то багато цих кримінальних закладених бомб сповільненої дії будуть розблоковані. Все це завершиться, зокрема й з Придністров'ям”, – вважає Подоляк.

Однак, на думку радника голови ОПУ, поки діюча російська влада зберігає свій вплив, конфлікт між Молдовою та Придністров’ям вирішити не вдасться. Тобто це перманентна війна, яка в будь-який момент може перейти в активну фазу.

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