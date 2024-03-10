"Закличте Путіна вивести війська": в МЗС Польщі різко відреагували на скандальну заяву Папи Римського

У Польщі впевнені, коли Путін виведе війська, не потрібно буде і переговорів.

У Міністерстві закордонних справ Польщі після скандальної заяви закликали Папу Римського Франциска звернутися до Путіна із закликом "вивести армію із України".

Про це написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на сторінці X.

"Як щодо того, щоб для балансу закликати Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів", - вважає Сікорський.

Зазначимо, довкола папи Франциска виник новий скандал через його закликали Україні здатися Росії. У пресслужбі Ватикану прокоментували слова Папи Римського щодо "білого прапора" України та необхідності мирних переговорів із Росією. Він начебто мав на увазі діалог шляхом переговорів, а не капітуляцію Києва.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про останню заяву понтифіка про війну в Україні.

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