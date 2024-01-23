Закликала до геноциду українців: СБУ повідомила про підозру російській блогерці Ельвіні Боровковій

Деструктивні відео так званої блогерки відразу після публікації підхоплювали типові кремлівські телеканали.

СБУ повідомила про підозру російській блогерці Ельвіні Боровковій, яка після ракетного удару по Харкову закликала “добивати вцілілих” українців.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Так, блогерка публічно закликала до геноциду українців. Дівчина входить до пулу пропагандистів Путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.

“Зловмисниця вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли рашисти застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300. Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб “добити тих, хто вижив”. Крім того, пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну “під нуль”, - розповіли в СБУ.

Що цікаво, деструктивні відео так званої блогерки відразу після публікації підхоплювали типові кремлівські телеканали для створення постановчих сюжетів.

“Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти нашої держави. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Боровковій про підозру за ч. 2 ст. 442 КК України (публічні заклики до геноциду). Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що у Путіна прокоментували ранкову атаку по Україні.

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