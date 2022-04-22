Закликала до створення "Новоросії": у Миколаївській області спіймали зрадницю

Закликала до створення "Новоросії": у Миколаївській області спіймали зрадницю

Первомайська окружна прокуратура розслідує справу відносно місцевої жительки, яка, за версією слідства, виправдовувала збройну агресію Росії проти України.

Затримана також поширювала матеріали російської пропаганди в соціальних мережах.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, 54-річна жителька Первомайська поширювала матеріали, які пропагують створення так званої "Новоросіїі" на території Донецької, Луганської, Херсонської та Миколаївської областей через свої акаунти у соціальних мережах.

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Також, за версією прокуратури, жінка постійно поширювала пропагандистські відео країни-агресора та робила їх доступними для перегляду широкому колу глядачів.

Представники окружної прокуратури спільно з поліцейськими та слідчими Служби безпеки України провели обшук у домоволодінні жінки, вилучили комп’ютери та мобільні телефони з SIM-картами мобільних операторів РФ.

Раніше стало відомо, що в Одеській області затримали трьох підозрюваних у диверсіях. Їм інкримінують державну зраду. Крім того, за межі країни відправили шістьох іноземців, які могли "сприяти дестабілізації ситуації в регіоні".

А у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

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