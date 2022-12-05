Закликала "помститися за Кримський міст": в Одесі викрили "блогерку"-прихильницю Путіна

В Одесі повідомили про підозру у колабораціонізмі проросійськи налаштованій "блогерці".

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру 32-річній "блогерці", яка у соцмережах закликала президента Росії Володимира Путіна "активніше бомбардувати Україну".

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Так, пропагандистка поширювала у соцмережах "Tik Tok" й Telegram публікації, у яких підтримувала та виправдовувала збройну агресію Росії проти України.

"Блогерка" у своїх відео закликала кремлівського диктатора Путіна якомога активніше бомбардувати територію України й помститися за Кримський міст. Жінка зневажливо висловлювалась про українців та запевняла, що готова заплатити будь-яку ціну за настання "руского міра".

"За наявністю достатніх доказів, які правоохоронці зібрали в ході досудового розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора", - розповіли в поліції.

Українські блогери, які підтримують війну Росії

Жителька Полтавської області, яка втекла від війни до Польщі, заявила, що хоче дружити з "братньою" Росією, а ті українці, а ті, хто з цим не згодні – повинні виїхати з України". Вона також заявила, що "чекає на Росію в Україні".

Відзначилась також блогерка з Дніпра, яка заявила, що нібито "триває геноцид" та закликала українців "повалити уряд" через відключення електроенергії. Пізніше перепросила за сказане.

Інша блогерка з Івано-Франківська заявила, що сама частково є росіянкою, Україна програє війну, а українці - "це найтупіший народ".

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