Закликала сусідів отримувати російські паспорти: на Харківщині затримали колаборантку

Якщо хтось висловлювався проти думки зрадниці, вона погрожувала розправою з боку російської армії.

У деокупованому селищі Шевченкове Харківської області місцева мешканка закликала своїх сусідів отримувати паспорти Росії. Правоохоронці затримали її та оголосили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Жінка пропагувала серед місцевих мешканців кремлівські наративи. Так, вона розповідала, що "України як держави більше не існує та більше не буде ніколи". Підозрювана також підтримувала дружні відносини з російськими солдатами", - йдеться у повідомленні.

Також читайте Виправдовувала збройну агресію РФ: мешканці Вінниччини повідомлено про підозру

Правоохоронці зазначили, що якщо хтось висловлювався проти її думки, вона погрожувала розправою з боку російської армії. Місцевим мешканцям жінка розповідала про свою прихильність до окупантів та закликала населення підтримувати російських загарбників.

"Крім того, вона агітувала односельчан змінювати українське громадянство на російське", - додали у прокуратурі.

Жінку затримали та повідомили їй про підозру за фактом "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України".

Колаборантці загрожує до п'яти років за ґратами.

Нагадаємо, брата колишнього народного депутата-зрадника Олега Царьова засудили до реального терміну ув'язнення за підготовку вибухів у Дніпропетровській області.

Передавав ворогу інформацію про озброєння - СБУ затримала зрадника