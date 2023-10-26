Закликали “голосувати за приєднання” Херсонщини до РФ: СБУ затримала ще двох колаборанток

Зловмисницям загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала ще двох колаборанток, які допомагали РФ у проведенні псевдореферендуму під час тимчасової окупації правобережної Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігурантками є жительки Херсонської області, які після захоплення регіону підтримали російських загарбників і добровільно вступили до складу окупаційних “виборчих комісій”.

Перебуваючи в лавах місцевих “виборчкомів РФ”, вони займалися фальсифікацією незаконного “голосування” щодо “приєднання” Херсонської області до складу країни-агресора.

Так, одна з колаборанток, мешканка Бериславського району, у вересні 2022 року здійснювала подворові обходи жителів селища Миколаївка. Під час таких рейдів у супроводі озброєних окупантів вона примушувала людей віддати свій “голос” на користь Кремля.

Фото: СБУ

В разі відмови погрожувала ув’язненням до російської катівні та “конфіскацією” приватного майна.

Після звільнення району зловмисниця втекла до Кривого Рогу, де намагалася переховуватись від правосуддя в орендованій квартирі. Однак співробітники СБУ встановили її місце тимчасового проживання і затримали.

Ще одну ворожу поплічницю затримано в селищі Комишани на Херсонщині. Під час фейкового плебісциту вона погодилася стати так званим “секретарем селищного виборчкому”, який був облаштований у спортзалі місцевої школи.

На цій “посаді” вона особисто агітувала місцевих жителів взяти участь у псевдореферендумі РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисницям загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, в Україні засудили агента ГРУ Росії, який прикидався волонтером із Дніпра. Російський агент збирав інформацію про види та приблизну кількість озброєнь ЗСУ, які переправлялися на фронт. Він отримав 15 років в'язниці.

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