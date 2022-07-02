Закликали вчинити суїцид: звільнена з полону "Тайра" розповіла про пекло ворожого концтабору

Паєвська розповідає, що у Донецькому СІЗО, де її утримували, залишилося дуже багато українських полонених.

Нещодавно звільнена з російського полону парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська розповіла про пережите і про те, що допомогло їй не зламатися у нелюдських умовах неволі.

Про це інформує Deutsche Welle.

"Тайра" розповіла, що окупанти закликали її здійснити самогубство.

"Через психологічний вплив вони діють дуже професійно. І дуже важко фільтрувати, де брехня, а де правда. Мені одразу сказали: жити ти не будеш і краще тобі самій покінчити з життям. Звичайно, для них це було б дуже зручно, але я не надала їм такого шансу", – каже Паєвська.

За її словами, все, що росіяни говорили їй під час перебування у полоні, виявилося брехнею. Парамедикиня зазначає, що їй допомогла вижити хороша фізична форма, позитивні новини з фронту, зокрема новина про відступ окупантів з-під Києва, та відчуття, що українці її підтримують.

"Тайра" розповідає, що ставлення до неї у полоні було жахливе.

"За весь час у мене не було не те, що якихось комфортних для жінки речей, у мене нічого не було. У чому я була - це один комплект білизни, одні штани, кросівки та трохи одягу, і все. Все інше у мене відібрали, нічого не було. Мені не надали ні телефонний зв'язок, ні медичну допомогу. Якось пізніше фельдшер мені допомогла, і це було дуже гідно, але одного разу. Я не говоритиму про тортури та психологічний тиск, хоча він був страшним, поки не завершиться слідство", – говорить вона.

Паєвська розповідає, що у Донецькому СІЗО, де її утримували, залишилося дуже багато українських полонених.

"Ставлення жахливе. Годують більш-менш, померти з голоду не вдасться. Але в останній тиждень нам навіть мила не дали. У камері 22 жінки, камера три на шість метрів, десять ліжок. Інші також не мали жодної інформації про сім'ї та дітей. Їхній психологічний стан був просто жахливим. Але більшість із них трималися дуже гідно. Це були українки з лав Збройних сил та Нацгвардії, там були дівчата з "Азова" і були також цивільні", – зазначає "Тайра".

Нагадаємо, українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська потрапила в полон до російських військ у Маріуполі ще в березні, а 17 червня її звільнили з полону.

Згодом "Тайра" записала перше відео після звільнення, в якому подякувала українському президентові Володимиру Зеленському та усім, хто працював над її поверненням додому.

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