Закликав до геноциду українців: російському політтехнологу повідомлено про підозру

Автору статті в одному з пропагандистських ЗМІ РФ повідомили про підозру за заклики до геноциду українців.

За даними слідства, російський політтехнолог публічно закликав до геноциду українського народу, шляхом його фізичного знищення, насильницької зміни конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру російському пропагандисту за фактами публічних закликів до геноциду, вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 442 КК України).

"3-го квітня 2022 року на сайті російського видання «РИА НОВОСТИ» було розміщено його статтю під назвою «Что Россия должна сделать с Украиной». У ній автор закликає фізично знищити частину українського народу. На його думку на території України необхідно створити умови, які б призвели до часткового знищення українців, ліквідувати державність України та взагалі позбавити нашу державу назви Україна", - йдеться у повідомленні.

Пропагандист також висловлюється за приєднання майже всієї території України, окрім 5 західних областей, до складу Російської Федерації із поширенням на неї дії російського законодавства.

У своїй публікації підозрюваний закликає судити всіх українців за їхню патріотичну позицію, піддати їх ідеологічним репресіям та повністю переписати навчальну літературу для дітей за російським зразком.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Службою безпеки України.

Нагадаємо, генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, чому треба утриматись від висловлювань на адресу Шарія.

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