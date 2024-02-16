Закликав до захоплення всієї України: СБУ повідомила про підозру проросійському блогеру Дмитру Васильцю

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він переїхав до Москви.

Служба безпеки України повідомила про підозру ексочільнику прокремлівської партії Дмитру Васильці, який закликав до знищення України.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, правоохоронці зібрали доказову базу на проросійського блогера та ексочільника забороненої партії “Держава” Дмитра Васильця. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він переїхав до Москви, де публічно підтримав агресивну війну проти України.

“Для поширення ворожої пропаганди Василець задіяв власні канали на відеохостингу Ютуб та в месенджері Телеграм із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів. На цих ресурсах він вихваляв режим путіна, виправдовував повномасштабне вторгнення рф і закликав до знищення нашої держави. Також він неодноразово виступав на підтримку кремля під час масових пропагандистських заходів за участі представників вищого військово-політичного керівництва росії”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що в ефірах центральних пропагандистських каналів Росії він особисто закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васильцю про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій). Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що окупанти винесли вирок сімом бійцям корпусу "Азов" - кожен отримав понад 25 років в'язниці.

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