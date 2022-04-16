Закликав населення до покори окупантам: у Херсонській області спіймали колаборанта

Затриманий підтримував загарбників.
У Херсонській області прокуратура відкрила кримінальне провадження через колабораційну діяльність жителя Скадовська.
Про це йдеться на сайті Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, житель Скадовська підтримував державу-агресора, її окупаційні війська, закликає місцеве населення до покори та підтримки ворога.
Прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Раніше стало відомо, що в Одеській області затримали трьох підозрюваних у диверсіях. Їм інкримінують державну зраду. Крім того, за межі країни відправили шістьох іноземців, які могли "сприяти дестабілізації ситуації в регіоні".
А у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.
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