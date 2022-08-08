Закликав підтримати окупантів: мешканця Броварів судитимуть за посягання на територіальну цілісність України

Під час обшуку у чоловіка виявлено та вилучено речі й документи, що свідчать про підтримку дій країни-агресора.

У Броварах під Києвом чоловіка судитимуть за посягання на територіальну цілісність України.

Місцевий мешканець закликав підтримати окупантів.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.1 ст.110 КК України).

"Згідно з даними слідства, мешканець Броварів, перебуваючи на одній з вулиць міста, закликав місцевих мешканців визнати що Крим - це РФ, а нашим Збройним Силам України потрібно скласти зброю. Також він демонстрував фото та відеоматеріали на підтримку РФ, таким чином закликаючи до змін меж території України", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час обшуку у чоловіка виявлено та вилучено речі й документи, що свідчать про підтримку дій країни-агресора.

За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням ГУНП в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НП України.

Фото: Прокуратура Київської області

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

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